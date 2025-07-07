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娛樂 最新消息

《與惡 II》從家庭創傷到社會審判！你是如何審判胡冠駿的？

周渝民（右）在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森對劉子銓（左）飾演的胡冠駿出拳。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民（右）在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森對劉子銓（左）飾演的胡冠駿出拳。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔實習記者黃珮涵／綜合報導〕台劇《我們與惡的距離 II》不僅締造收視佳績，劇中觸及的議題也再次引發熱烈討論。最終回聚焦國民法官審理精神病患胡冠駿的殺人案，以開放式結局邀請觀眾思考，在真相與制度之間，誰能定義正義？誰該為悲劇負責？

吳慷仁以第一季的角色王赦回歸《我們與惡的距離 II》替劉子銓辯護。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）吳慷仁以第一季的角色王赦回歸《我們與惡的距離 II》替劉子銓辯護。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

由劉子銓飾演的胡冠駿罹患ADHD與反社會人格，卻長年遭家庭忽視、醫療制度誤判，最終犯下無可挽回的悲劇。在法庭上，馬亦森（周渝民飾）作為罹難者家屬哽咽發言，律師王赦（吳慷仁飾）則拋出一句：「他能選擇不要生病嗎？」成為整部作品最具震撼力的提問之一。

周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》探望在醫院的謝欣穎。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》探望在醫院的謝欣穎。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

編劇呂蒔媛在劇中安排多條角色線，觸及精神健康、家庭創傷、政治倫理等多元社會議題。例如立委高政光（薛仕凌 飾）遭罷免並被指控拋棄同父異母妹妹，母親高張玉敏（楊貴媚 飾）挺身承認棄養事實，重提女性在家庭中的壓抑與犧牲；而陳又茗（謝欣穎飾）則歷經二十年才得以與原生家庭和解，呈現創傷修復的漫長歷程。

周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎對望。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎對望。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

導演林君陽表示，《與惡 II》的角色像是一座座冰山，「我們邀請觀眾去理解這些冰山下的隱痛與結構」，而非單一的行為評判。劇末不給出答案，反而將審判權留給觀眾，呼應本季核心：「我們每個人，都是社會的一部分，也可能是某種距離的製造者。」

薛仕凌（右）在《我們與惡的距離 II》探望受傷的妹妹。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌（右）在《我們與惡的距離 II》探望受傷的妹妹。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

劇中，馬亦森說：「我們以為我們接得住所有人，但其實我們什麼都接不住。」正如每集開頭那句話：「沒有人該是一座孤島」，我們都是社會網絡中的一條線，彼此交織、環環相扣。要接住別人前，我們也必須先學會接住自己，這或許正是《與惡 II》最想留下的話。

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