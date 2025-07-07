新專輯大咖助陣 Energy懶理不合傳聞：全力以赴不再放手

Energy除了推出新專輯，還要舉辦演唱會和簽唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲、實習記者鄭毓昕／台北報導〕人氣男團Energy將於7月15日推出全新專輯《ALL IN》，以數位與實體版本正式發行，這是他們復出後的第二張專輯，在金曲獎加持下，目前已有兩首歌曲MV點擊突破兩百萬次。

Energy近日以新歌《馬上去》與《High 5》衝上KKBOX即時榜、週榜冠軍，MV點擊也雙雙突破200萬次，延續金曲獎「年度歌曲獎」得獎作品《星期五晚上》的氣勢，再度掀起全民舞蹈風潮。團員表示，《ALL IN》原本不在人生規劃內，是在粉絲支持與鼓勵下，決定「全力以赴不再放手」，且珍惜再次合體的機會。9月6、7日還會到高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會。

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Energy撇不合，推出新專輯並舉辦簽唱會。（相信音樂提供）

儘管又傳出坤達與Energy其他團員不合，但唱片公司已否認：「空穴來風不實傳言，目前Energy第二張專輯即將發行了，是最好的證明！五人非常團結，不合傳聞並不存在。」另外Energy新專輯集結了鬼才製作人「Starr Chen」陳星翰、金曲製造機潘信維領軍，找來葛大為、蕭秉治、玖壹壹等共同創作，全力打造升級版Energy 2.0。實體專輯不僅收錄8首新歌，還有40頁豐富歌詞本，另推出限量「能量五行鑽卡」和「同病相戀筆記本」等讓歌迷收藏，已在網路上造成搶購熱潮。

Energy為了答謝歌迷的一路相挺，將於7月20日下午5點，在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦《ALL IN》感謝簽唱會，凡持Energy《ALL IN》專輯及「ALL IN 全面進擊」演唱會高雄站門票的粉絲，將可近距離面對面得到五位成員簽名，演唱會購票可洽拓元售票系統。

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