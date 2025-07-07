晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新專輯大咖助陣 Energy懶理不合傳聞：全力以赴不再放手

Energy除了推出新專輯，還要舉辦演唱會和簽唱會。（相信音樂提供）Energy除了推出新專輯，還要舉辦演唱會和簽唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲、實習記者鄭毓昕／台北報導〕人氣男團Energy將於7月15日推出全新專輯《ALL IN》，以數位與實體版本正式發行，這是他們復出後的第二張專輯，在金曲獎加持下，目前已有兩首歌曲MV點擊突破兩百萬次。

Energy近日以新歌《馬上去》與《High 5》衝上KKBOX即時榜、週榜冠軍，MV點擊也雙雙突破200萬次，延續金曲獎「年度歌曲獎」得獎作品《星期五晚上》的氣勢，再度掀起全民舞蹈風潮。團員表示，《ALL IN》原本不在人生規劃內，是在粉絲支持與鼓勵下，決定「全力以赴不再放手」，且珍惜再次合體的機會。9月6、7日還會到高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會。

Energy撇不合，推出新專輯並舉辦簽唱會。（相信音樂提供）Energy撇不合，推出新專輯並舉辦簽唱會。（相信音樂提供）

儘管又傳出坤達與Energy其他團員不合，但唱片公司已否認：「空穴來風不實傳言，目前Energy第二張專輯即將發行了，是最好的證明！五人非常團結，不合傳聞並不存在。」另外Energy新專輯集結了鬼才製作人「Starr Chen」陳星翰、金曲製造機潘信維領軍，找來葛大為、蕭秉治、玖壹壹等共同創作，全力打造升級版Energy 2.0。實體專輯不僅收錄8首新歌，還有40頁豐富歌詞本，另推出限量「能量五行鑽卡」和「同病相戀筆記本」等讓歌迷收藏，已在網路上造成搶購熱潮。

Energy為了答謝歌迷的一路相挺，將於7月20日下午5點，在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦《ALL IN》感謝簽唱會，凡持Energy《ALL IN》專輯及「ALL IN 全面進擊」演唱會高雄站門票的粉絲，將可近距離面對面得到五位成員簽名，演唱會購票可洽拓元售票系統。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中