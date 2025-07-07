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吳慷仁回歸《與惡2》 片場聊天星二代遭婉拒

（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉子銓主演的影集《我們與惡的距離II》上週六播出大結局，第一季參與演出的吳慷仁驚喜回鍋客串。劉子銓今（7日）與爸爸劉亮佐、繼母趙小僑一同出席癌症篩檢宣導活動，受訪時透露自己小學時曾見過吳慷仁，當年是喊「慷仁叔叔」，但這次合作時已改口喊「慷仁哥」，機靈表現還被吳慷仁笑虧：「會叫喔！」

劉子銓分享，吳慷仁和他說的第一句話是：「我跟你媽媽拍過戲，上次見到你還很小。」原來兩人前一次見面已是14年前，當時吳慷仁與趙小僑合演《田庄英雄》，就讀國小四年級的劉子銓曾到片場探班。這回與當年口中的「慷仁叔叔」合作拍戲，劉子銓笑說，吳慷仁一直想找他聊天，但他當時正要演情緒較重的戲，只好婉拒說：「你先讓我進入狀態。」吳慷仁只好轉而與一旁飾演國民法官的民眾聊天。

（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

劉亮佐表示，目前還沒把《我們與惡的距離II》看完，只看了前兩集，希望等「冷靜一點」再追完劇，笑說怕自己對兒子的演出吹毛求疵。他也開心地說，朋友們對兒子的表現幾乎都是正面評價，「前兩集我看了，他在表演上又跨出了一大步。後面的集數，我想等熱度退一點、討論沒那麼熱時再一次看完，只是不知道他會不會想跟我討論。」劉子銓則說：「會緊張啦！其實滿希望他們看的。」他也透露，活動前一晚看重播時因劇情太沉重，邊看邊哭，結果眼睛腫得厲害。

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