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娛樂 最新消息

「J級千年神乳」7連霸AV排行榜 父母行動力挺瀨戶環奈下海

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星瀨戶環奈，擁有J級傲人身材及天使臉蛋，被網友封為「千年一遇的神乳」，年初進軍暗黑界引起廣大迴響，在AV銷售排行榜拿下7連冠；然而，身為最強新人的她，在下海之前竟然沒有看過A片，引起熱議。

瀨戶環奈連續7次奪下FANZA銷售排行榜冠軍。（翻攝自IG）瀨戶環奈連續7次奪下FANZA銷售排行榜冠軍。（翻攝自IG）

日本成人網站FANZA近日公布6月銷售榜單，只見這次奪得冠、亞軍的分別是兩位新人瀨戶環奈及純白彩永，力壓多位資深女優，包括涼森玲夢、櫻空桃和石川澪等人。值得一提的是，瀨戶環奈這次一舉奪得「個人排行」、「作品榜單」雙料冠軍，出道至今連續7次霸榜，人氣相當驚人。

事實上，瀨戶環奈原本是一位寫真女星，先前她接受網紅中指通專訪時透露，會轉戰AV界的原因是，有人不斷勸進她挑戰拍AV，自己沒有思考太久就答應這個要求，因此有段時間陷入低潮，懷疑這個選擇是否正確，但是抱著「人生只有一次，就算只嘗試一次也不會後悔」的人生態度，決定放手一搏。

瀨戶環奈接受《ETtoday》專訪時透露，她拍AV的決定是先斬後奏，沒有讓家人知道這個消息，直到出道作品上架，父母才發現這件事，「家人有嚇到一跳，花了一點時間溝通，大家都說『加油』」，如今家人用行動力挺她的事業，不僅會幫她搭配服裝，父親偶爾也會充當司機。

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