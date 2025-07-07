BLACKPINK開唱台下驚見大咖！鄧超、孫儷一家四口朝聖被捕獲

鄧超、孫儷一家四口朝聖BLACKPINK首爾演唱會。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕BLACKPINK世界巡演《DEADLINE》7月5日在首爾揭開序幕，場內座無虛席，除了粉絲熱情應援，藝人好友也紛紛現身支持。其中鄧超與孫儷夫妻，被捕捉到帶著13歲的兒子「等等」和11歲女兒「小花」同行，引發熱議。

當天，鄧超一家四口一身輕鬆打扮，悄悄坐入觀眾席，不過仍被眼尖粉絲認出，現場更有多張他們與觀眾的合影曝光。有網友分享，鄧超一家觀賞演出時表情專注，尤其在Rosé的SOLO舞台以及新歌《JUMP》表演時，全場氣氛達到最高潮；離場時遇到粉絲要求簽名，他們也親切答應，低調卻相當有親和力。

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網友目擊鄧超、孫儷帶一雙兒女現身BLACKPINK首爾演唱會。（翻攝自微博）

網友推測，鄧超孫儷此行主要是為了滿足女兒小花的追星夢。孫儷過去就曾多次公開表達對孩子興趣的尊重，無論是支持小花學拉丁舞，還是接受等等喜歡粉紅色的選擇；鄧超也曾在綜藝《五哈》中說過：「如果孩子想追星，就會帶他們去現場支持。」

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