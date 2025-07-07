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娛樂 最新消息

《我們與惡的距離 II》最終回收視破紀錄 從精神病院到法庭掀全台淚海

薛仕凌（左二）在《我們與惡的距離 II》飾演的高政光被罷免。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌（左二）在《我們與惡的距離 II》飾演的高政光被罷免。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔實習記者黃珮涵／綜合報導〕話題台劇《我們與惡的距離 II》日前迎來大結局，CATCHPLAY電影台（61頻道）創下平均收視0.71、最高瞬間1.06的成績，打破該劇開播以來的紀錄，穩居周末所有頻道中文連續劇收視冠軍。公視播出最終回後，首重播累積觸達觀眾人數超過126萬人；串流平台CATCHPLAY+也推升會員數成長三成，證明該劇不僅在收視上叫好叫座，劇情張力也成功擄獲觀眾的心。

薛仕凌（左二）在《我們與惡的距離 II》飾演的高政光被罷免。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌（左二）在《我們與惡的距離 II》飾演的高政光被罷免。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌在《我們與惡的距離 II》飾演的立委高政光試圖挽救自己的政治生涯。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌在《我們與惡的距離 II》飾演的立委高政光試圖挽救自己的政治生涯。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

劇情高潮從精神病院一路推進到國民法庭與罷免現場，節奏緊湊、情感濃烈，掀起網友的熱烈討論。最高收視點落在最終集前段，由黃迪揚飾演的「柳少爺」自精神病院返家，擔心再度發病主動向鄰居道歉，巧遇周渝民飾演的精神科醫師馬亦森探視，兩人場面壓抑卻深刻。

薛仕凌（左）、周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演的角色是多年的好兄弟。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌（左）、周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演的角色是多年的好兄弟。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

楊貴媚（中）在《我們與惡的距離 II》為兒子抱不平。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）楊貴媚（中）在《我們與惡的距離 II》為兒子抱不平。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

緊接著鏡頭轉向法庭，由國民法官審理胡冠駿是否為預謀殺人？吳慷仁客串回歸飾演辯方律師王赦，與陳家逵飾演的檢察官展開高強度攻防對決。另一高峰則是薛仕凌飾演的立委高政光面臨罷免危機，被指控棄養同父異母妹妹，楊貴媚飾演的母親「高張玉敏」挺身澄清真相，淚眼道歉的場面令人動容。現場工作人員直呼：「一場謝票高歌〈人生的歌〉，讓我直接哭出來。」

《我們與惡的距離 II》眾人幫黃迪揚飾演的柳少爺慶生。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）《我們與惡的距離 II》眾人幫黃迪揚飾演的柳少爺慶生。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

劇中多條伏筆於最終回全數密合，不僅讓角色命運獲得交代，也進一步深化社會議題的思辨空間。收視與口碑齊飛，《與惡 II》再度寫下台劇高峰。

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