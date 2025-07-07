日樂團突破颱風來台！Klang Ruler怕爆7/5末日預言：活著真好

Klang Ruler的主唱Yonkey的帽子、上衣都是在西門町買的。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新銳樂團「Klang Ruler」結束昨天（6日）在台北的專場演出後，今天接受台灣媒體採訪，提到歌迷不畏颱風「丹娜絲」來襲，昨天仍然前來看他們的演出，女主唱Yasuda Chihiro表示：「我在中間的談話還問大家還好嗎？大家都說沒關係，人都好好喔。」

Klang Ruler由主唱兼製作人Yonkey領軍，成員包括女主唱Yasuda Chihiro（やすだちひろ）、貝斯手Kato Takumi（かとたくみ）、鼓手Shimisho與吉他手Gyoshi。繼去年9月將海外首唱獻給台灣之後，昨天在華山 Legacy舉行《Klang Ruler LIVE HOUSE TOUR 2025 in TAIPEI》，這也是他們首次台灣專場演出。

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Klang Ruler由貝斯手Kato Takumi（左起）、女主唱Yasuda Chihiro、主唱兼製作人Yonkey、吉他手Gyoshi、鼓手Shimisho組成。（環球音樂提供）

被問到昨天向台灣歌迷說了什麼台語？Yasuda Chihiro笑說小抄已經收起來了，不過憑藉著記憶，她回憶起昨天表示：「台灣是我們第一次海外演出的地方，對我們來說相當印象深刻，今天我們要超越去年開心程度，大家要一起嗨到最後。」吉他手Gyoshi也說了「請多關照、開心」，還請台灣的朋友幫她確認發音是否正確。

Klang Ruler之前在日本認識了兩位台灣音樂人，成為了好朋友。鼓手Shimisho表示，台灣朋友也推薦他們台灣的廠牌，所以第一天就到了西門町逛街，Yonkey身上的帽子、衣服就是在台灣買的；鼓手Shimisho喜歡小籠包，吉他手Gyoshi則大讚火鍋好吃。

由於他們演出前一天是「7月5日末日預言」當天，貝斯手Kato Takumi直呼完全不相信，「就算那天末日將至，我知道有很多台灣粉絲在等著我們。」吉他手Gyoshi則是比較迷信，雖然不相信7月5日，而是相信7月會發生大事，「在那之前要把願望清單的事情盡量完成，盡量睡到自然醒，還要多去泡溫泉。」她笑說現在活著真好，不然真的有點害怕。

Klang Ruler不畏颱風來台開唱。（環球音樂提供）

他們即將推出的新歌《LullaBye》（ララバイ），歌詞講述一對熱戀中的情侶太開心而不願分開，卻必須暫時要跟對方說再見，Yonkey坦言確實把十幾歲時自己的心境以及與年輕朋友交流的心情寫進歌曲當中。先前她們翻唱黑色餅乾《Timing》話題十足，Yonkey稱這是他的年代的歌曲，而Yasuda Chihiro則坦言幼稚園時就聽過，學校也會播放，當時女主唱徐若瑄在綜藝節目上非常活躍，大讚她真的是非常卡哇依的人。

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