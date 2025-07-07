全智賢新東家確定了！揮別長髮自立門戶當女CEO

全智賢全新造型短髮亮相，宣布將自立門戶當CEO。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕全智賢上月爆出富三代老公崔俊赫投資虧損失利，加上她和舊東家IEUM Hashtag的專屬合約到期，究竟女神去向如何？韓媒今（7）揭曉答案，原來她將當上女CEO，將自行打理往後的演藝工作。

先前傳出全智賢今年頻出席活動、接戲吸金，恐怕和老公投資虧錢有關，而她的新動向也跟著確定，就是和長年合作的經紀人攜手成立新公司PEACHY，韓媒報導公司是以「追求深度、中庸和存在本身之美」為理念，搭配全智賢近來揮別長髮，以短髮亮相，看來變得更加年輕。

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全智賢說：「作為演員度過了很長的時間，我需要一點時間回顧自己，並尋找新方向，PEACHY是包含了我當下狀態的選擇，也是讓我能更專注於本質的起點。」

接下來，全智賢9月將有Disney+原創劇《暴風圈》、電影《群體》（暫譯），另外又收到韓劇《人類X九尾狐》演出邀約，預計將展現多元化作品，令粉絲期待。

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