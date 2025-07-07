晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全智賢新東家確定了！揮別長髮自立門戶當女CEO

全智賢全新造型短髮亮相，宣布將自立門戶當CEO。（翻攝自X）全智賢全新造型短髮亮相，宣布將自立門戶當CEO。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕全智賢上月爆出富三代老公崔俊赫投資虧損失利，加上她和舊東家IEUM Hashtag的專屬合約到期，究竟女神去向如何？韓媒今（7）揭曉答案，原來她將當上女CEO，將自行打理往後的演藝工作。

先前傳出全智賢今年頻出席活動、接戲吸金，恐怕和老公投資虧錢有關，而她的新動向也跟著確定，就是和長年合作的經紀人攜手成立新公司PEACHY，韓媒報導公司是以「追求深度、中庸和存在本身之美」為理念，搭配全智賢近來揮別長髮，以短髮亮相，看來變得更加年輕。

全智賢說：「作為演員度過了很長的時間，我需要一點時間回顧自己，並尋找新方向，PEACHY是包含了我當下狀態的選擇，也是讓我能更專注於本質的起點。」

接下來，全智賢9月將有Disney+原創劇《暴風圈》、電影《群體》（暫譯），另外又收到韓劇《人類X九尾狐》演出邀約，預計將展現多元化作品，令粉絲期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中