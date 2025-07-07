45歲日星遠野凪子陳屍家中 陪伴愛貓找到了

獨居多年的遠野凪子生前養了一隻貓。（翻攝自IG）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲日本女星遠野凪子曾被日本網友票選為演藝界十大「惡女」之一，3日晚間被發現在東京住家身亡，獨居多年的她養了一隻貓作伴，曾拜託作家朋友若有什麼意外請收養貓咪，該作家近日發文協尋這隻貓，今（7）日傳來好消息，貓咪找到了。

日媒報導，警方3日進入遠野凪子住處，其實有發現那隻貓，但牠被關在房間內數日，警方告訴媒體，這隻貓對搜尋人員感到陌生，可能因此躲了起來，最終還是被發現，「幸賴貓咪生命跡象穩定，也開始進食」，大家都鬆了一口氣。

請繼續往下閱讀...

遠野凪子傳出死訊前曾在上個月26日透露自己罹患憂鬱症，隔日又發布一段自己用煎鍋燉雞肉的影片，語氣平靜解釋作法，沒想到卻成了她人生最後一篇貼文，警方初步判斷沒有他殺可能性。

遠野凪子拍過《鈴蘭》，也參與經典神劇《勝利即是正義2》、《世界奇妙物語》演出，演技精湛。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法