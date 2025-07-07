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娛樂 最新消息

Andy自導自剪MV紀錄台灣 粉絲敲碗「想聽全台語版」

Andy導演到剪輯全靠自己完成。（Andy YouTube頻道提供）Andy導演到剪輯全靠自己完成。（Andy YouTube頻道提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕擁有全台最快破200萬訂閱紀錄的YouTuber Andy老師華麗轉身音樂人，其首支單曲〈我已不是那個誰〉於7月4日正式上線，短短一天便空降 iTunes歌曲榜冠軍，今（7日）更登上 KKBOX風雲榜第二名，氣勢驚人。

Andy首支單曲勇奪榜首。（Andy YouTube頻道提供）Andy首支單曲勇奪榜首。（Andy YouTube頻道提供）

該曲原作為環島系列影片片尾主題曲，旋律溫暖動人，MV融合台灣空拍美景與旅途片段，情感層次豐富。值得一提的是，導演、拍攝、製片、剪輯皆由Andy老師一人包辦，全方位展現創作實力。

Andy推出環島系列影片，紀錄了台灣之美。（Andy YouTube頻道提供）Andy推出環島系列影片，紀錄了台灣之美。（Andy YouTube頻道提供）

此曲由創作才子派偉俊擔任製作人，並與金曲入圍音樂人呂尚霖共同編製，並加入令人驚喜的台語片段，不少粉絲留言狂喊：「快出全台語版！」Andy老師感性表示：「這首歌是我走過人生低谷、完成機車環島後的真誠告白，感謝一路陪伴的觀眾與聽眾。」從影像走入音樂，他用真實創作寫下全新篇章。

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