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奈良美智來台灣「驚見1幕」嚇到 急撂中文提醒店家

奈良美智在台灣見到「意想不到的1幕」，讓他驚訝到發文。（翻攝自臉書、Threads）奈良美智在台灣見到「意想不到的1幕」，讓他驚訝到發文。（翻攝自臉書、Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小S二女兒Lily近日舉辦畫展，日本藝術家奈良美智近日回應她的「致敬」，意外引討論度，正巧他目前也在新北市金瓜石舉辦展覽，忙碌之餘也在台灣各地旅遊，日前行經嘉義高鐵站時，發現站內某店家將他的畫作掛歪，他忍不住以中文糾正：「姐姐！海報歪掉了！」，也釣出該店家現身解釋。

奈良美智在台灣發現某店家將他的畫作掛歪，讓他忍不住發文糾正。（翻攝自Threads）奈良美智在台灣發現某店家將他的畫作掛歪，讓他忍不住發文糾正。（翻攝自Threads）

奈良美智推薦另一幅本身就設計要橫掛的畫作，提供給店家參考。（翻攝自Threads）奈良美智推薦另一幅本身就設計要橫掛的畫作，提供給店家參考。（翻攝自Threads）

奈良美智在Threads發出一張照片，只見該店家將他的一幅畫作掛歪了，讓他忍不住以中文直呼，「姐姐！海報歪掉了！」，超台的回覆馬上吸引眾多台灣網友關注。奈良美智隨後也在留言區下方推薦另一幅本身就設計要橫掛的畫作，提供給店家參考。

奈良美智貼文發出後，該店家也留言解釋橫著掛畫的原因，「這是我們喜歡的藝術表現方式，謝謝大師的分享讓更多人看到」。

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