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娛樂 最新消息

MAMAMOO頌樂品嘗台灣味 小賴驚覺她有「特殊體質」

頌樂品嘗皮蛋豆腐。（八大提供）頌樂品嘗皮蛋豆腐。（八大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕韓國女團MAMAMOO隊長「Solar」頌樂日前到《娛樂百分百》YouTube頻道「CHAT GTV」單元，主持人「小賴」賴晏駒準備台式美食讓來賓嘗鮮，面對許多外國人都不敢嘗試的食物，頌樂的反應卻讓小賴驚呼不已，表示她根本是特殊體質！

Solar 頌樂（左）透露自己私下是害羞的I人。（八大提供）Solar 頌樂（左）透露自己私下是害羞的I人。（八大提供）

頌樂在自己的YT頻道中接受各式各樣的挑戰，因此《娛樂百分百》特別準備海外朋友比較抗拒的特色食物，為此，主持人小賴還先溫馨提醒頌樂，如果不敢嘗試，沒關係就直接回答不敢吃！第一道美食送上田雞料理，頌樂以招牌甜美笑容回應好吃，只覺得骨頭很多有一點點困擾，當小賴揭曉答案時，頌樂竟大方爽朗繼續品嘗，絲毫沒有一點畏懼。後續的皮蛋豆腐、草仔粿奶茶也都沒有讓頌樂出現面有難色的神情，讓小賴感到不可思議：「我覺得她有特殊體質耶！就是怎麼都不怕！」

節目中，頌樂聊起這次為什麼想找9m88合作？她說：「9m88是很厲害的歌手，還有她的歌曲，我第一次聽就覺得很好聽，所以我就先聯繫她，我說我很想合作，她也很爽快就答應了！覺得自己很榮幸，也很感謝她！」

Solar 頌樂（左）挑戰吃灣味，小賴驚呼她有特殊體質。（八大提供）Solar 頌樂（左）挑戰吃灣味，小賴驚呼她有特殊體質。（八大提供）

頌樂透露自己是I人，而9m88是E人，「我很害羞，但是她很活潑！所以我們在一起拍mv的時候，我很舒服。」小賴則好奇錄音過程應該很吵吧？Solar頌樂表示兩人是分開錄音，所以錄音時沒有碰到彼此，「但是我錄完音後，9m88還指導我如何發音以及聲調。」小賴則開玩笑說：「妳為什麼不聽中文老師的？因為9m88的應該也是錯的！」

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