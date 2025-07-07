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娛樂 電視

李銘順新加坡封王3獎入袋 深情告白愛妻范文芳：妳是我最大動力

李銘順（左）囊括紅星大獎3項大獎，台上表白老婆范文芳（右）。（凱渥提供）李銘順（左）囊括紅星大獎3項大獎，台上表白老婆范文芳（右）。（凱渥提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」李銘順昨（6日）出席新加坡2025《紅星大獎》頒獎典禮，一舉囊括特別成就獎、戲劇類最佳男主角獎、最佳綜藝及資訊主持人獎，他領獎時在台上向老婆范文芳感性表白：「妳就是我的動力，謝謝妳。」引起台下熱烈歡呼與掌聲。

李銘順囊括紅星大獎「特別成就獎」等三項獎項。（凱渥提供）李銘順囊括紅星大獎「特別成就獎」等三項獎項。（凱渥提供）

李銘順囊括紅星大獎「特別成就獎」等三項獎項。（凱渥提供）李銘順囊括紅星大獎「特別成就獎」等三項獎項。（凱渥提供）

李銘順演藝資歷約30年，雖然已是紅星大獎的常客，但這次令人驚喜的是，他獲頒本屆最高榮譽之一的「特別成就獎」，肯定他在影視產業的影響力和成就。此外，他以懸疑劇《誰殺了她》榮獲「戲劇類最佳男主角獎」、節目《阿順有煮意S2》榮獲「最佳綜藝及資訊主持人獎」，3項大獎入袋，可說是大贏家。他坦言，其實事前收到主辦單位通知，會頒發「特別成就獎」時，感覺很奇妙，想起入行第一天的畫面，幾年間很多片段歷歷在目，未來也會督促自己要更加努力，繼續往前走。

李銘順囊括紅星大獎「特別成就獎」等三項獎項。（凱渥提供）李銘順囊括紅星大獎「特別成就獎」等三項獎項。（凱渥提供）

李銘順囊括紅星大獎「特別成就獎」等三項獎項。（凱渥提供）李銘順囊括紅星大獎「特別成就獎」等三項獎項。（凱渥提供）

李銘順上台接下獎座，首先感念恩師，「我要懷念並感謝歐玉盛老師，雖然他已經離開，但當年正是因為他的堅持與鼓勵，我才有機會踏入演藝圈走到今天。」接著，他向歷任電視台高層表達敬意：「謝謝那些曾給我機會的電視台老闆們，是你們給予的機會，我才能走到今天。」接著他開玩笑地說，「謝謝我老婆范文芳。早在幾年前妳就拿過這個獎，當時我在想，我是不是要退下了？」

李銘順（左）囊括紅星大獎3項大獎，台上表白老婆范文芳（右）。（凱渥提供）李銘順（左）囊括紅星大獎3項大獎，台上表白老婆范文芳（右）。（凱渥提供）

李銘順（右）囊括紅星大獎3項大獎，開心與獲得最佳女主角獎的港星宣萱（左）合影。（凱渥提供）李銘順（右）囊括紅星大獎3項大獎，開心與獲得最佳女主角獎的港星宣萱（左）合影。（凱渥提供）

李銘順接著向老婆范文芳感性說：「我的出道跟前10年都跟妳很有關係，一起成長，也向妳看齊，妳就是我的動力，謝謝妳！」甜蜜感人的氛圍，掀起台下熱烈歡呼與掌聲，他接著說：「接下來感謝我的bro Zed！你的出現後，我知道，我接下來要火力全開。把你養大、養成一個有用的人，也謝謝你做我的兒子。」最後，他把謝意送給台下的觀眾：「最後謝謝新加坡的觀眾朋友們，沒有你們，我也不會站在這裡，希望我接下來會繼續為你們服務。」

李銘順囊括紅星大獎3項大獎。（凱渥提供）李銘順囊括紅星大獎3項大獎。（凱渥提供）

李銘順（右）囊括紅星大獎3項大獎，開心與獲得最佳女主角獎的港星宣萱（左）合影 。（凱渥提供）李銘順（右）囊括紅星大獎3項大獎，開心與獲得最佳女主角獎的港星宣萱（左）合影 。（凱渥提供）

出道約30年，李銘順不僅在新加坡演藝圈表現亮眼，近年更頻繁來台發展，參與多部經典戲劇與電影作品，實力深獲台灣觀眾喜愛，他說台北早已是他的第二個家，有著台灣影視圈及廣大觀眾的認同及包容，才能一直交出成績單。近期他也正與台灣劇組拍攝電影《NO GOOD！歐吉桑》，與李國煌、許效舜兩大金獎實力派攜手演出，詮釋熟齡大叔勇敢追夢的熱血故事。這回特別感謝劇組准假，讓他能參加頒獎典禮。

「戲劇類最佳女主角獎」由同劇《誰殺了她》香港演員宣萱拿下，這是首次海外演員拿到最佳女主角獎。

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