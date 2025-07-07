孫淑媚「姐弟戀」吻到失控 激情床戰連晨翔飆收視

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在華視、公視台語台《拜六禮拜》鼓起勇氣向孫淑媚告白，結果不僅抱得美人歸，兩人更在101大樓前，伴著跨年煙火熱情擁吻。在昨播出的劇情中，兩人一路吻回房間、火辣上床的橋段，讓收視瞬間飆高，更在社群平台引發網友高度討論。

孫淑媚（左）、連晨翔在《拜六禮拜》一路吻到床上。（華視、公視台語台提供）

孫淑媚、連晨翔劇中對彼此互有好感，但孫淑媚始終跨不過年齡差距這關，處處躲著連晨翔，甚至趁著試鏡新戲時，一路躲到台北去。連晨翔也趁著帶隊北上比賽的機會，直接向孫淑媚勇敢告白，最後兩人在學生面前熱情擁吻，背後還有101煙火秀，相當浪漫。

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連晨翔在《拜六禮拜》飾演高中拳擊教練。（華視、公視台語台提供）

連晨翔表示，自己是喜歡理性溝通的人，如果雙方之間有誤會，但卻躲著避不見面或冷戰，這樣永遠不會知道彼此的想法。他也笑說，自己沒辦法像豪豪一樣，在大庭廣眾下告白，實在太害羞，但透過「豪豪」這個角色學習到很多，尤其是愛要及時、把握當下的觀念。

孫淑媚在《拜六禮拜》對著裝飾窗搔首弄姿。（華視、公視台語台提供）

連晨翔劇中飾演一位高中的拳擊隊教練，也是學生的心靈導師。他表示自己的國中老師也是不斷鼓勵他，甚至要他參選模範生，而最後竟也成功當選，這對當時課業成績普通的他來說，感到相當不可思議，卻也帶給他很大的信心。而戲裡孫淑媚與鍾欣凌、丁寧在家模擬試鏡時，她對著裝飾窗搔首弄姿、撫摸吐舌，相當撩人。談及這場戲，孫淑媚笑說一部分是導演的巧思，另一部分是大家都很鬧很瘋，她也坦言，自己不會像劇裡的如如一樣接演全裸的角色，因為必須顧及父母的感受。

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