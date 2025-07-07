男星疑「偷吃乾妹」被妻抓姦在床 形象破滅轉行當網紅

顏仟汶（中）捲入詹秉熙（右）和妻子Sandy（左）婚姻。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港男星詹秉熙曾是TVB力捧小生，在港劇《畫出彩虹》擔任男主角和張曼玉搭檔演出，後來在1995年版《神鵰俠侶》扮演「耶律齊」。豈料，他在2018年爆出與「乾妹」顏仟汶的不倫戀，更勁爆的是傳出被元配抓姦在床，導致31年的婚姻破碎，工作量隨之銳減，近年轉型為網紅。

詹秉熙原本是TVB的當紅小生，後來疑似得罪電視台高層，導致星途不順，先是轉行賣車，再回歸影壇拍攝三級片，卻也未能回到事業巔峰。然而，他2018年爆出搭上「乾妹」顏仟汶，甚至有一說，元配在朋友的陪伴下，衝到小三家裡抓姦，最終讓31年婚姻畫下休止符。

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詹秉熙（左）與乾妹妹顏仟汶過從甚密。（翻攝自臉書）

儘管，詹秉熙與顏仟汶堅定否認小三指控，強調兩人關係只是朋友、兄妹，仍讓他的形象跌入谷底，演藝圈的工作也大幅減少，近年他逐漸轉型為網紅，在中國接商演。

詹秉熙近日登上節目受訪，主持人毫不避諱直言，聽過他的「江湖傳聞」，私生活非常混亂，對此，他回應，「有哪個小朋友不玩，個個都玩，看你玩的程度玩成怎麼樣」，認為自己是公眾人物才被用放大鏡檢視。

詹秉熙近日登上節目受訪，被主持人指私生活混亂。（翻攝自YT）

面對偷吃乾妹的傳聞，詹秉熙解釋始終沉默的原因，直指傳統媒體為了販售會不斷渲染事件，假設如同傳所述「被抓姦在床」，自己怎麼可能還能坐在這裡，與其越描越黑，倒不如讓時間沖淡一切。他也強調，當初並非與顏仟汶獨處，仍有其他人在現場。

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