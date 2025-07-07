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娛樂 音樂

畢書盡哭了！被直球拷問「移情別戀」 真實內幕全曝光

畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡8月要前往新加坡和馬來西亞開唱，提前到吉隆坡舉辦慶生派對以及簽票會，死忠的BF（粉絲名）到場接機，在簽票會上，粉絲悄悄自製影片，做為送給Bii的驚喜生日禮物，Bii心頭一熱，忍不住眼淚跟著掉下來，他說：「就是很感動、很驕傲也很榮幸，跟大家一起度過這麼多年，這中間美好的回憶滿滿，看到BF家人們結婚了還是常常聚在一起，真的感覺很幸福、很開心。」

畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）

畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）

畢書盡以帥氣造型現身慶生派對，他對粉絲有問必答，粉絲問他：「洗澡時唱什麼歌？」他唱了一段韓文歌曲，還上演邊洗邊唱情境，讓粉絲尖叫連連，相隔七年在大馬開唱，粉絲也問：「這麼久沒有到馬來西亞，擔不擔心粉絲『移情別戀』？」Bii表示：「說實話，自己的確也會擔心大家會不會就離開了，因此我會做好自己可以做的事，會盡可能的努力去寫好聽的歌、把歌唱好，給大家好的作品，然後出現好的機會時，像是可以用這樣的方式跟大家見面，對我來說也是一件非常喜悅和感恩的事。」讓粉絲十分感動，大呼不會移情別戀。

畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）

他許下生日願望：「希望我愛的人和愛我的朋友們都平安健康、以及到更多不同的地方唱歌給大家聽。」在慶生派對和簽票會上，Bii看到很多粉絲都帶著男友、老公、小孩一起來看他，非常感動，「感覺真的是和大家一起長大了。」

畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）畢書盡馬來西亞舉辦慶生派對和簽票會。（索尼提供）

因為工作安排，他有機會到夜市品嚐大馬美食，吃得滿足，也更加期待8/2在馬來西亞的演唱會，十分嚴格、努力維持住好身材，尤其讓歌迷最期待的冰塊腹肌至今依然完整。後天（9日）是Bii出道15週年，當天將推出他為歌迷創作歌曲〈太陽陪著行星〉的演唱會Live版MV。

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