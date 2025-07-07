「桃園電影節」主視覺出爐 繆斯女神襯托絕美「仙島部落」

2025「桃園電影節」形象廣告有著小薰一家三代的心血結晶。（桃園電影節提供，攝影郭政彰）

〔記者鍾志均／台北報導〕第12屆桃園電影節今（7）公布主視覺海報，以「繆斯女神」絕美形象吸引眾人，搭配舞動成「12」的電影膠卷，展現出「當電影遇見靈感」的神奇瞬間，令人耳目一新。

「2025桃園電影節」影展大使小薰的爸爸（後）在形象廣告驚喜現身，也在拍攝當天擔任劇組運輸的船長。（桃園電影節提供，攝影郭政彰）

今同步釋出形象廣告，由本屆影展宣傳大使「小薰」黃瀞怡帶領觀眾進入桃園「仙島」，其間樹林與湖水相映，加上輕煙裊繞，仙氣逼人。

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小薰出生成長於桃園市石門水庫中央的「仙島部落」，出道演藝界正好屆滿20年，除以電視節目《我愛黑澀會》成名，更一路榮獲金鐘獎、金穗獎。她曾以電影《只要我長大》勇奪台北電影獎最佳新演員大獎，去年更以大愛《打怪任務》榮獲亞洲電視大獎（ATA）最佳女配角大獎。

值得一提的是，小薰為泰雅族原住民，爺爺為已故泰雅族口述傳統保存者黃榮泉，本屆桃園電影節形象廣告配樂，即選用他所採集收存的泰雅族耆老歌曲，歌聲中敘述對家鄉母親的思念以及歡迎好友齊聚。

12 屆桃園電影節，主視覺以女神搭配電影膠卷意象。（桃園電影節提供）

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，於中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館陸續展開；今年電影節以「遇見」為主題，將規劃「人生狂想」、「世界幻鏡」、「台港鮮浪潮」、「光影初相遇」、「真實傳奇」、「抗戰 80 英雄榜」、「大師巨星：李行與鄧麗君」、「大師巨星：侯孝賢與舒淇」，以及焦點導演陳玉勳、管虎及艾莉絲羅爾瓦雀等12個專題，包羅萬象，詳情請鎖定桃園電影節官網及臉書等社群。

2025桃園電影節形象廣告

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