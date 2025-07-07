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娛樂 電視

周渝民《與惡2》哭戲太逼真「操控眼淚鼻涕」 封神演技被看好問鼎金鐘戲王

周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森，對前途感到迷惘。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森，對前途感到迷惘。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「仔仔」周渝民在影集《我們與惡的距離 II》飾演精神科醫師「馬亦森」，是劇中的「哭戲擔當」，他細膩詮釋失去家人的痛，被網友讚譽為「能自由操控眼淚與鼻涕的演技神人」，也被看好問鼎金鐘戲王。

周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森在法庭上作證。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森在法庭上作證。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》探望在醫院的謝欣穎。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》探望在醫院的謝欣穎。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》上週六播出大結局，前一晚導演林君陽、編劇呂蒔媛及演員周渝民、薛仕凌、楊貴媚、詹子萱、白潤音、劉子銓及張軒睿出席「最終回前夜祭直播」，氣氛溫馨又爆笑。

周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森，終於和高政茗的兩個孩子同桌吃飯。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森，終於和高政茗的兩個孩子同桌吃飯。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森滿懷悲傷。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演的馬亦森滿懷悲傷。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

周渝民演完馬亦森讓他重新思考人生，「他的後悔來自他的不勇敢以及不珍惜，在很小的事上錯過了，可能真的不會有下一次機會。」走過他生命中的20年，周渝民想對角色馬亦森說：「戲結束了，希望你能走出來，我也會從這個角色走出來，不曉得你何時能夠代謝掉這個人生經歷，但希望你能夠過得很好。」

周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演精神醫師馬亦森。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民在《我們與惡的距離 II》飾演精神醫師馬亦森。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

周渝民（右）在在《我們與惡的距離 II》對劉子銓（左）失控出拳。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民（右）在在《我們與惡的距離 II》對劉子銓（左）失控出拳。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

周渝民在《我們與惡的距離 II》與薛仕凌於罷免晚會上激動擁抱。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民在《我們與惡的距離 II》與薛仕凌於罷免晚會上激動擁抱。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎多年後重逢。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民（左）在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎多年後重逢。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

周渝民認為，劇中真正「接住」馬亦森的角色，是白潤音與鄭又菲飾演的「羅譽」與「羅卉」，對亦森來說，他們是發著光的存在，告訴他希望從來沒有熄滅。他也很喜歡跟孩子們的相處：「我很喜歡小孩，無論角色或私底下，他們都幫馬亦森和周渝民代謝掉很多的負面情緒。」導演林君陽補充說：「馬亦森和這兩個小孩的互動在不知不覺間，成為他活下去的力量，直到被謝欣穎提醒，他的天賦及能力是醫生，應該要幫助更多人。他於是在沈淺後，回到第一線的醫療現場，成為更多人的力量。」

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