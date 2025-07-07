無尊熱戀阿喜3年！自爆怪癖「接吻無法喇舌」 原因曝光

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星「無尊」謝駿毅2021年大方認愛「阿喜」林育品，兩人交往至今感情穩定，他日前在節目上自爆怪癖，就是對於味道非常敏感，接受不了口水味，無法「喇舌」。

無尊（左）交往阿喜逾3年。（資料照、翻攝自IG）

無尊近日登上節目《小姐不熙娣》，坦言自己對於「味道」有個怪僻，就是非常敏感，尤其是接吻的時候，無法喇舌，因為口水偶爾會沾到嘴唇，那個氣味他無法接受，最多只能輕碰嘴唇。

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此言一出，讓現場來賓相當震驚，主持人派翠克立刻追問，「所以你至今沒有喇舌過？」無尊表示，長大後就鮮少這樣做，並進一步指出，他對身體的味道也很在意，因此每天會把自己用香才出門，「今天我出門忘記擦體香膏，我會直接回家，或是直接去藥妝店買一個。」

無尊透露，接吻無法喇舌。（翻攝自YT）

此外，無尊提到，在他的車上禁止飲食，而前任女友在車上打翻啤酒，導致車內充滿啤酒花的氣味，就算去洗車也揮之不去，這讓他氣到告訴對方：「我明天要去看車！」打算把舊車賣掉。

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