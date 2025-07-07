涉小三風波應援掛蛋 樂天今為Dora發文

樂天女孩Dora因捲入富商小三風波，已持續多日神隱。（翻攝自IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕樂天女孩成員「Dora」小葳葳（洪葳）先前因捲入富商婚外情風波，持續多日神隱、向球團告假，球團公布下月班表，她的名字也赫然消失。但因風波漸過，Dora也在社群上發表心聲試水溫，樂天球團方面似也有鬆動，今天為Dora發文祝賀她生日。

樂天「Rakuten Girls」官方臉書今日發布一張祝賀圖文，表示「七月份女孩壽星，一起來祝福洋娃娃禹菡、隊長曲曲、小葳葳朵拉生日快樂」，圖中就見到已神隱多日的Dora，由於Dora涉入小三風波整個7月無應援場次，樂天曾經聲明「因工作規劃關係，小葳葳7月份暫無排班」但知情人士透露，球團曾要求Dora擬聲明回應，內容卻與球團認知相差甚遠，Dora提出的稿子讓球團相當不滿，認為沒有澄清重點，於是不予通過，雙方無法達成共識，導致應援掛蛋。

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樂天女孩社群今天為Dora發文祝賀她生日。（圖截自Rakuten Girls臉書）

但事隔幾日，Dora突發長文吐露心情，感嘆「這段時間走得不容易」，他表示「七月，是全新的開始。這段時間走得不容易，許多過程，外人看不見，也不是幾句話就能說清的。但我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人」短短幾句訴說心聲。

如今，風波逐漸淡化，球團也為Dora發文並祝賀她生日，粉絲紛紛湧入臉書為三位女孩帶來祝福。

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