BLACKPINK師妹自爆學歷「僅幼稚園畢業」？偶像年齡話題惹議

BABYMONSTER日籍成員ASA上節目自爆，學歷只有幼稚園畢業。（翻攝自IG、SBS）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK師妹團BABYMONSTER自2023年底出道，不到2年就積累高人氣，前陣子她們來到台灣舉辦巡演，門票一位難求，短短幾秒就完售。近日成員ASA、Ahyeon登上韓綜藝節目，其中ASA首次自爆學歷只有幼稚園畢業，過小的年齡震驚主持人。

BABYMONSTER成員ASA與Ahyeon近日登上《Running Man》，提及到韓國當練習生至出道的過程，由於兩人年紀都很輕（ASA19歲、Ahyeon18歲），引發主持人好奇「你們國小、國中、高中都念了嗎」，這時日本籍成員ASA突自爆「我學歷只有幼稚園畢業」，此話一出立刻引所有人驚呼。

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BABYMONSTER出道不到2年就擁有高人氣。（翻攝自IG）

ASA也在節目解釋為何會說學歷只有幼稚園畢業，她表示自己從國小就開始當練習生，來來回回的讀書，當練習生6年後，才以BABYMONSTER身分成功出道，不過，日本與韓國的義務教育年限，都是9年，這句話應該是ASA在開玩笑。事實上，現今韓國偶像出道年紀越來越小，未成年出道案例層出不窮，掀起不少教育人士反彈，認為過早出道會使小孩失去童心、被迫長大。

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