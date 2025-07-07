韋禮安終於對美女老婆有交代不用跪算盤 全因阿信默默做這件事

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天大巨蛋「回到那一天」昨晚已經完成第六場，場場有驚喜，昨天台下喜見音樂才子韋禮安和美女老婆一起去看演出，韋禮安還圓夢和學生時代偶像五月天同台合唱，也因阿信默默做了一件暖心的事，韋禮安回家不用跪算盤了。

原本韋禮安只是在台下被阿信捕捉，應歌迷要求他也大方唱自己的經典歌曲《如果可以》，結果又被拱上台當即興嘉賓，韋禮安說老婆最想聽五月天的《香水》，瑪莎開玩笑說：「太太是個狠人！」五月天問韋禮安自己呢？他自己則想合唱《志明與春嬌》，「自肥」舉動讓五月天很擔心他回家要跪算盤了，五月天問韋禮安什麼時候開始喜歡五月天，他很懂禮貌沒有說出「小時候」，而是說讀書的時候。

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韋禮安（右三）驚喜被五月天拉上台合唱，引起網友熱烈討論。（翻攝自臉書）

不過阿信很有心，儘管在台上五月天沒有和韋禮安唱出《香水》，但演唱會最後阿信默默加碼唱這首韋禮安老婆喜歡的《香水》，事後韋禮安也在社群回應：「謝謝五月天，學生時期的夢圓得猝不及防，謝謝五月天，陪伴我的青春，當了歌手才知道在音樂的道路上堅持不懈，挑戰與關卡比想像中多太多了，謝謝五月天25年來依舊堅持著，讓我知道我的青春依舊安好，讓我相信前方的路雖然遠，但是多了勇氣可以走下去。」

另外韋禮安也開玩笑說：「謝謝五月天，我的票會留著80歲回來繼續聽（不是），謝謝五月天，如果可以，下次我的演唱會見！」不忘補充：「阿信哥，我平安到家！」真的要感謝阿信最後加碼韋禮安老婆喜歡的《香水》。

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