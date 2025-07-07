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大罷免投票倒數！拍謝少年新歌《上溫柔的所在》送給台灣勇敢人民

〔記者鍾志均／台北報導〕大罷免行動第一波投票將於7月26日正式登場，「Taiwan Action公民罷免影片」計畫今（7）推出拍謝少年為大罷免量身打造的新歌《上溫柔的所在》MV，發起人楊力州導演呼籲每個人的「同意罷免票」，都是決定未來的最後一棒。

鄭有傑（左二）在《上溫柔的所在》飾演父親，藉由棒球保護兒女奮不顧身的勇氣。（Taiwan Action提供）鄭有傑（左二）在《上溫柔的所在》飾演父親，藉由棒球保護兒女奮不顧身的勇氣。（Taiwan Action提供）

拍謝少年表示，呼應楊力州導演發起的Taiwan Action行動，想將《上溫柔的所在》送給台灣的勇敢人民，直言「我們把眾人的傷痕與風風雨雨寫成旋律，把島嶼的記憶轉化為溫柔堅定的聲音，紀錄這個艱難而燦爛的時刻。」表示知道這裡（台灣）是我們的家，我們要不顧一切保護它。

事實上，楊力州導演早在2013年紀錄八八風災的紀錄片《拔一條河》中，就邀請過拍謝少年打造主題曲《甲妳的灶腳》，當時合作留下深刻印象；今年大罷免風起雲湧，拍謝少年在3月大港開唱時就曾以《時代看顧團結的咱》，透過三隻小豬的故事向歌迷說出：「為什麼要等到開戰了才來保護國家？」這次也義不容辭兩肋插刀，終於在三階投票前完成新歌《上溫柔的所在》。

鄭有傑（左二）在《上溫柔的所在》飾演父親，藉由棒球保護兒女奮不顧身的勇氣。（Taiwan Action提供）鄭有傑（左二）在《上溫柔的所在》飾演父親，藉由棒球保護兒女奮不顧身的勇氣。（Taiwan Action提供）

《上溫柔的所在》集結鄭有傑飾演的父親，以棒球這項他在少年時曾經為之熱血的運動，再度喚起如今為了保護兒女奮不顧身的勇氣；MV導演CJ表示，這片土地，就像歌詞中所寫的一樣，一路走來充滿風雨，但何其有幸在關鍵的時刻，總是有平凡生活著的台灣人挺身而出。

《上溫柔的所在》透過棒球比賽形容「大罷免行動」已至九局下半。（Taiwan Action提供）《上溫柔的所在》透過棒球比賽形容「大罷免行動」已至九局下半。（Taiwan Action提供）

楊力州表示，棒球是台灣人心中普遍感到驕傲的一種信念，距離大罷免首波投票只剩不到三周，對他來說就像棒球比賽已至九局下半，「每個人都必須站上那個打擊位置，我們每個人都是那個兩出局之後的最後一棒。而這場比賽我們若輸了無法明年再來打，因為這場比賽就是最終局的比賽了。」

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