70歲周潤發外出眾保鑣護送   激瘦面容一狀況引擔憂

發哥在新加坡被野生目擊。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕70歲金馬影帝、港星周潤發1986年與老婆陳薈蓮結婚，二人膝下無子女多年來生活始終低調，最近2人到新加坡旅遊，因為帶著保鑣到當地一間知名餐廳，發哥意外被發現健康一隱憂。

港媒引述星國目擊民眾爆料，指發哥和發嫂4日在幾名工作人員及保鑣保護下，乘坐保姆車到當地極出名的一家知名餐廳，因為人數眾多，周潤發氣場強大，十分顯眼。當天發哥身穿一身黑衣，戴黑帽子和口罩，一馬當先走進餐廳，但消瘦身形讓目擊者說：「發哥好像又瘦了。」

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身穿一身黑，發哥被指身形消瘦許多。（香港星島日報）

目擊民眾心疼表示：「發哥雖然已經穿上長袖衣服，但都可以看出身型單薄，反而最近被指激瘦的陳薈蓮，氣色極佳體型也十分正常。」

進入店內後為了保持低調，發哥一行人選擇最角落位置坐下，吃飯時脫下口罩的他，膚色意外黑了不少，且面容有點憔悴被看到還有更多的皺紋，影迷憂心說：「感覺發哥精神方面也不算好。」而影迷並沒有打擾發哥、發嫂，只是默默看著這位國際巨星低調用餐，同時獻上祝福，希望發哥健健康康。

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