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TOKIO宣布解散！前成員長瀨智也疑發文暗酸國分太一

日男團TOKIO近日宣布解散，前成員長瀨智也疑針對此事發文吐露心情。（翻攝自IG、X）日男團TOKIO近日宣布解散，前成員長瀨智也疑針對此事發文吐露心情。（翻攝自IG、X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本團體「TOKIO」東京小子因受國分太一違紀事件影響，近日宣布解散。2021年退團的前成員長瀨智也疑在IG發文提及此事，引發日網關注。

長瀨智在2021年退團、離開傑尼斯後，目前熱衷於摩托車賽車運動。（翻攝自IG）長瀨智在2021年退團、離開傑尼斯後，目前熱衷於摩托車賽車運動。（翻攝自IG）

長瀨智也於1990年加入傑尼斯（今STARTO娛樂），四年後以TOKIO團員的身分正式出道，不過在2021年，長瀨智也宣布退團、離開傑尼斯，轉往幕後發展，目前熱衷參加摩托車賽車運動。TOKIO宣布解散當下，長瀨智也曾在IG發文寫下，「如果厭倦了充滿虛假世界的話，我推薦賽車」，這則貼文引發外界解讀。

近日長瀨智接受媒體採訪，提到該則發文背後的涵義，他先是否認該貼文是在向TOKIO成員喊話，接著表示，「我並不是說虛假就不好，虛假是有趣的，表演本身就是虛假的極致。但進入賽車世界後，事情就不是這麼簡單了。我只是想說，以自己想要的方式，帥氣地做著自己喜歡的事情才是最重要的」。

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