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娛樂 最新消息

小嫻哭了2天！好友「工安意外離世」 心痛到無法出門

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小嫻」黃瑜嫻近年定居屏東過新生活，還重返校園專攻音樂系。然而，她4日在社群沉痛發文，透露好友Leon（李政遠）在工作時意外過世，目前人在德國的她，為此哭了2天，完全沒有心情出門，只能透過以前的照片回憶兩人相處的時光。

小嫻（圖）得知好友意外離世心痛到無法出門。（翻攝自IG）小嫻（圖）得知好友意外離世心痛到無法出門。（翻攝自IG）

小嫻4日在社群發文表示，起床時收到Leon的死訊，對方是在進行水下工程的潛水作業時，不幸發生意外離世，她心痛地說，「我只能安慰自己，至少你在最愛的大海中離開。」她也呼籲，所有需要做水下工程的公司及承包商，「請你們確實注意設備的安全，不要再有人犧牲了，好不好？」

小嫻回顧起與Leon相處的時光，兩人是在南灣TRX運動課結識，對方相當熱情，是個「好揪咖」，無論吃飯還是運動，只要有邀約都一口答應。Leon也很貼心，在一次路跑的活動上，因為小嫻剛做完雷射手術，眼睛畏光，對方直接把墨鏡借給她。

小嫻說，目前她在德國，為此哭了兩天，心痛到無法出門，只能一直看之前的照片和影片回憶一切。她也向Leon喊話，「祝福你繼續往前走，有一天我們會再相遇，謝你對我的好，感謝。」

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