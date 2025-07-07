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娛樂 最新消息

從Chinese culture到五星旗 鍾明軒升級成「中國際美人」開罵了

鍾明軒穿著浮誇系禮服登場。（薩泰爾提供）鍾明軒穿著浮誇系禮服登場。（薩泰爾提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025 BROAN 美國百朗《炎上 BURN》第三場主秀《炎上 鍾明軒》昨晚於台北流行音樂中心登場，由「炎上大將軍」陳大天領軍演出，率領火伴陣容包括 Cheap、瑞恩、比杰、神經元、嗨咖與琳妲聯手嘴爆主秀。

陳大天擔任《炎上 鍾明軒》「炎上大將軍」。（薩泰爾提供）陳大天擔任《炎上 鍾明軒》「炎上大將軍」。（薩泰爾提供）

大天一登場便自嘲：「2021年因抄襲來北流，2025年抄捷徑還沒進北流就先進北檢！」他更對觀眾喊話：「大家本來買的是一份主菜，今天升級成雙拼，如果可以選，我希望拼的不是雞鴨。」自嘲之餘也猛虧鍾明軒風波，模仿對方語氣高呼：「老師您好，這是錄製視頻！」更調侃他從「國際美人」升級為「中國際美人」全場笑聲不斷。

火伴集體發動〈大外軒RAP〉調侃鍾明軒。（薩泰爾提供）火伴集體發動〈大外軒RAP〉調侃鍾明軒。（薩泰爾提供）

自封「國際美人」的鍾明軒開場就嗆：「如果不是薩泰爾，大家真的沒機會看到這堆社會邊腳料。」語帶雙關狠酸嘉賓，直言「台灣不需要薩泰爾」他更笑稱大天「現在只適合吃楊桃冰」。面對演出當日（7/6）適逢「世界末日」謠言，鍾明軒也不忘補刀：「對大天來說，5月那天已經是世界末日了。」

鍾明軒自封「國際美人」。（薩泰爾提供）鍾明軒自封「國際美人」。（薩泰爾提供）演出中段更迎來全場高潮，火伴集體發動〈大外軒RAP〉環節，輪番以饒舌攻勢嘲諷鍾明軒，從「Chinese culture」語言梗到五星旗造型都成為火力目標。琳妲、神經元、嗨咖、比杰依序登場狠嗆，最後全員高唱副歌並拋出絲巾，為這場炎上秀畫下節奏緊湊的結尾。

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