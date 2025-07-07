財運強到爆！5星座悄悄賺大錢 第1名會賺又會守財

〔記者侯家瑜／台北報導〕財運這回事，有時靠天意、有時靠實力，而有些星座天生就懂得「錢要怎麼流進自己口袋！」神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師本次就來揭曉12星座中，誰在財運浪潮中穩坐前五名？

阿谷老師擅長命理。（秦芸殿提供）

第一名｜金牛座

金牛不只會賺，還超會守財。他們對金錢有超強敏感度，懂得用時間換資產、用穩定創造收益，別人還在猶豫要不要投資，他早就低調買進、默默數錢。

請繼續往下閱讀...

第二名｜摩羯座

摩羯財運不靠運氣，而是靠實力。他們有遠見、有計劃，總能在關鍵時刻做出正確決策，你以為他只是認真上班？其實人家投資理財早就佈局好了。

第三名｜天蠍座

天蠍表面冷靜，內心精明，對錢的敏銳度超乎你想像，擅長抓住機會、低調收割。他們不愛炫富，但戶頭裡的數字絕對能讓你驚掉下巴。

第四名｜處女座

處女對錢的精算能力堪比財務長，懂得精打細算、預算分配，每一分錢都花得有意義，再加上他們對工作認真負責，自然財神也會多眷顧一點。

第五名｜獅子座

獅子有財運天命，走到哪裡都有人願意給機會。加上他們敢衝敢拚、氣場強大，很容易吸引貴人與資源，雖然花錢大方，但賺得也不手軟！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法