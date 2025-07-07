才奪金曲獎又和柯佳嬿朝聖五月天 坤達再爆不合Energy？唱片公司回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy前陣子在金曲獎頒獎典禮上以《星期五晚上》勇奪年度歌曲大獎，當時坤達也趕在最後一刻順利抵達會場，和團員合體上台當引言人，也一起領下出道以來第一座金曲獎，不過現在又傳出他和團員鬧不合，對此唱片公司也回應了。

Energy奪得金曲獎年度歌曲，卻又傳出坤達（右）鬧不合，但公司否認。（相信音樂提供）

昨晚坤達才和老婆柯佳嬿一起到大巨蛋朝聖五月天演唱會，事後他還在社群限動「打卡」，沒想到今天一早又傳出他和Energy不合，理由是他先缺席hito流行音樂獎頒獎典禮，之後又趕不上金曲獎走紅毯，但這兩點，在金曲獎慶功宴上坤達和團員都解釋過，坤達因為早預訂的工作才缺席，團員間也說說笑笑，沒有不合跡象。過去坤達曾因人氣較高，被爆想拿Energy一半酬勞，如今又被爆他和團員不合，唱片公司做出回應。

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坤達分享他和老婆柯佳嬿去看五月天演唱會照片。（翻攝自IG）

對於坤達又被稱和團員不合，他所屬相信音樂表示：「空穴來風不實傳言，目前Energy第二張專輯即將發行了，是最好的證明！五人非常團結，不合傳聞並不存在。」另外Energy還將在今年9月6、7日登上高雄巨蛋開唱。

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