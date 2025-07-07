節氣「小暑」來了！命理師示警「別許姻緣」 3方法招好運

〔記者侯家瑜／台北報導〕今日是小暑，民間習俗可是有特別傳說。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師指出，小暑是「伏龍」，相傳牛郎和織女準備見面，因此建議前後三天不要許姻緣或緣分，生肖屬「龍」者做事建議低調和注意投資，另外這天也可以「吃羊肉、曬米缸和吃新食」招好運。

阿谷老師指出，小暑是雨季快來的時節，也相傳牛郎跟織女即將會面，有「織雲」的傳說，一直到大暑「龍」會現身，因此現在是「伏龍」，相傳皇帝會在這天曬龍袍，民間也會特別曬棉被、衣物等，以除濕防霉。

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阿谷老師分享「小暑節氣」習俗。（秦芸殿提供）

而在小暑這天也有特別需要注意的習俗，阿谷老師說，小暑前後三天建議不要許姻緣或緣分，因為可能會導致織女吃醋，讓你姻緣不順利，另外，因為屬於「伏龍」，建議屬「龍」的朋友要低調一點，投資也要留意，小心失利。

至於招好運方面，阿谷老師指出，這天可以吃羊肉滋補，也可以在午時曬家裡的米甕或米缸，把米拿出來後，容器拿去曬20分鐘，有糧食豐收的寓意，代表有更多錢買食物，另外，小暑也要吃「新食」，古代會吃新採收的食物，代表事業轉換期已經開始發展了。不過他也提醒，今天小暑強碰颱風天，因此要做招好運的方式，還是要以安全為優先。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

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