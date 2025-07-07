水彈女王回歸！權恩菲濕身熱舞 比基尼包不住「側乳蹦出」

權恩妃再度登場WATERBOMB舞台。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星權恩妃（권은비）過去曾擔任限定女團IZ*ONE隊長一職，團體解散後轉型為SOLO歌手，2023年因為參加潑水音樂祭「WATERBOMB FESTIVAL」爆紅被封為「水彈女神」，今年她再度受邀，且在最後一天壓軸登場，這是她連續3年站上這個舞台，火辣程度全面升級！

權恩妃今年再度受邀出席「Waterbomb Festival 2025」，身為女王級嘉賓，這次戰袍全面升級，以紅白格紋襯衫搭配白色深V比基尼，下半身則是超短牛仔褲。然而，罩衫完全檔不住她的魔鬼身材，甚至一度將胸前的蝴蝶結打開，讓傲人上圍一覽無遺。

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值得一提的是，這次演出權恩妃合體過去在選秀節目《PRODUCE 48》結識的好友李詩安，兩人重現節目經典歌曲〈Rumor〉，標誌性的扭胯與Wave動作勾起不少人的回憶。雖然李詩安當初在節目上遭到淘汰，不過後來出演節目《單身即地獄4》圈了不少粉絲，如今兩人一起在舞台上發光發熱，讓網友感到相當欣慰。

權恩妃合體好友李詩安重現經典歌曲〈Rumor〉。（翻攝自IG）

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