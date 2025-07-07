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黃豪平稱「馬斯克根本美國呱吉」 槓上網友火爆筆戰

藝人黃豪平近日在社群與網友筆戰。（記者潘少棠攝）藝人黃豪平近日在社群與網友筆戰。（記者潘少棠攝）

〔記者王靖惟／台北報導〕美國富商馬斯克近來因「大又美」稅改暨支出法案與美國總統川普爆發口角，馬斯克一怒高調宣布成立新政黨「美國黨」（America Party），準備挑戰美國「一黨專政」體系，並加入明年的期中選舉，藝人黃豪平聽聞此事隨即在社群發文表示「太狂了，根本美國呱吉」，沒想到卻因此引來網友筆戰。

黃豪平將馬斯克類比為呱吉，引來網友爭論。（圖擷取自黃豪平Threads）黃豪平將馬斯克類比為呱吉，引來網友爭論。（圖擷取自黃豪平Threads）

有網友在黃豪平社群中留言，不認同他將馬斯克類比為「路邊KOL」因而與黃豪平在網路上大戰，黃豪平也無奈寫出「底下是認真要因此罵我的嗎？ 類比 從Kol 走到組黨 開個玩笑 我舔什麼了= =」，網友在留言中也不滿說道「什麼KOL，他是因為生意起來，說話才有話語權，跟路邊KOL類比什麼？」黃豪平隨即疑惑回覆「蛤，有話語權，不是KOL是什麼？」

黃豪平近日在社群與網友筆戰。（圖擷取自黃豪平Threads）黃豪平近日在社群與網友筆戰。（圖擷取自黃豪平Threads）

該名網友再戰黃豪平，再度回擊「KOL可以有話語權，但有話語權不代表是KOL，你會叫Mark Zuckerberg（祖克柏，臉書創辦人）做KOL嗎？這麼基本的邏輯還要人教。」黃豪平一見不滿直問「你知道KOL是Key Opinion Leader（關鍵意見領袖）的縮寫嗎？」隨即將整串對話分享到Instagram限時動態諷刺該網友「要不要聽聽你在講什麼？」

黃豪平後來也再度指出「我剛剛花了五分鐘跟人筆戰，發現好浪費時間，既然他覺得我程度不好，決定封鎖，讓他待在自己的高程度圈。」只見底下網友有人認為「因為實在有點懶X比雞腿」，還有人搞笑指出「一堆馬斯克的粉絲覺得被污辱了，到底多脆弱」、「呱吉連一間公司都經營不下去，喜劇效果也完全比不上馬斯克，到底要拿什麼跟人家比？」、「馬斯克知道你用呱吉類比他，他應該會氣到把你綁在獵鷹9號上」

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