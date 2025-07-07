「釜山女神」李晧禎有望回台應援？ 啦啦隊好友親自赴韓邀請

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李晧禎（이호정）擁有甜美外貌及高挑身材，被封為「釜山女神」，2023年11月加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，可惜的是，來台不到1年，就提前解約回韓。不過，近日傳出消息，她有望再次回台，而且是由好友李素泳親自邀請。

李晧禎近日傳出有望回台應援。（翻攝自IG）

韓籍人氣網紅Judy日前跨界合作臺北伊斯特職業排球隊，創立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，目前有韓國啦啦隊成員李素泳與朴恩惠加盟，團隊也計畫邀請李皓禎加入。李素泳6日在Youtube頻道上傳影片，內容即為尋找啦啦隊第3位成員。

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「TOKKI CUTIE」啦啦隊徵選啟動記者會。（資料照，記者王文麟攝）

值得注意的是，Judy在影片中宣布，「我們會再邀請一位韓籍啦啦隊加入！」而主角就是李皓禎。李素泳親自回到韓國拜訪李皓禎，兩人私下互動熱絡，展現好感情，過程中，李素泳極力邀請她加入團隊，也在看見李皓禎家的裝潢後表示，「妳的家充滿對台灣的回憶，看來還有很多迷戀，妳在暗示什麼嗎？」引起粉絲暴動，紛紛留言喊話，希望李皓禎回到台灣應援。

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