盛裝朝聖《悲慘世界》 張雅琴驚喜被問多少錢？

張雅琴盛裝欣賞《悲慘世界》。（翻攝自張雅琴臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕6月起音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會世界巡演登台，展開52場盛大演出，自首演起口碑爆棚，不少劇迷看完後紛紛表示馬上再購票二刷，年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴也與兒子大衞相偕朝聖。

「女戰神」張雅琴6日曬出欣賞《悲慘世界》辣照，透露上次在紐約百老匯看還是在唸碩士的時候，而她觀賞演出還盛裝打扮，拍照時辣戴墨鏡，相當時髦，並公開自拍現場影音感動說：「最後謝幕的時候可以拍，真是感動。」

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特別的是，不少女戰神忠實粉絲注意到她精心妝扮，留言誇讚「正義凜然，氣質高雅，令人羨慕」、「愛這塊土地的主播，就是讚」，而有一則留言意外讓張雅琴留言；該名網友問：「年代新聞台YouTube訂閱要錢嗎？要多少錢？」

張雅琴回應該網友:「不用錢喔，你在App訂閱就可以了，或者在YouTube也可以訂閱。」

音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會登台頗受好評。（寬宏提供，photography by Danny Kaan）

《悲慘世界》40週年紀念音樂會中，一首首經典曲目如《Valjean's Soliloquy》、《I Dreamed A Dream》、《Do You Hear The People Sing?》、《One Day More》等，演員唱出角色們對命運、自由與生活深切的渴望，震撼全場，逼哭不少劇迷朋友。

《悲慘世界》背景為19世紀初貧窮動亂的法國，故事圍繞主角尚萬強因偷麵包被判重刑，出獄後又因假釋身分遭社會歧視，他決心重新做人，卻不斷面臨法律與道德的考驗，而警探賈維爾堅信法律至上，窮追不捨地追捕尚萬強，兩人形成對立關係。

該劇以1832年巴黎共和黨人起義的事件為背景，反映了當時社會的動盪和人民對不公的反抗，呈現人性的光輝與社會的黑暗面。

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