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娛樂 最新消息

鳳梨家「窗毀積水、建材破敗」 颱風夜幾近全毀

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風昨夜11點40分登陸嘉義布袋，凌晨5點降為輕度颱風。今天（7日）上午6時左右已於桃園、新竹交界附近出海。但丹娜絲颱風在南台灣降下驚人雨勢，造成路樹傾倒、鐵皮被吹掀等災情。網紅鳳梨也成了受災戶，連夜拍下家中受損畫面，滿屋瘡痍，地面積水，殘破不堪，畫面相當震撼。

網紅鳳梨家被颱風重創。（圖擷取自鳳梨 吳泓逸臉書）網紅鳳梨家被颱風重創。（圖擷取自鳳梨 吳泓逸臉書）

鳳梨颱風夜7日凌晨突然發文，寫道：「我要趕夜車回去了，家全破了。」並在限動中po出家裡殘破的影片，只見屋內天花板掉落倒毀，窗戶破大洞玻璃全消失，百葉窗歪倒傾斜，風吹來還搖晃不停，鋼架錯落倒伏，家具被裝潢建材砸壞殘破不堪，地面積水及踝，桌椅傾倒四散，門板木片散落各地，家中猶如斷垣殘壁，廚房設備更是幾近全毀，滿地傾圮，一切都是颱風惹的禍，將鳳梨的家破壞得相當徹底，現場滿目瘡痍。

鳳梨家中因颱風肆虐，家具傾倒殘破，地面積水，裝潢受損。（圖擷取自鳳梨 吳泓逸臉書限動）鳳梨家中因颱風肆虐，家具傾倒殘破，地面積水，裝潢受損。（圖擷取自鳳梨 吳泓逸臉書限動）

鳳梨家中因颱風肆虐，家具傾倒殘破，建材四散。（圖擷取自鳳梨 吳泓逸臉書限動）鳳梨家中因颱風肆虐，家具傾倒殘破，建材四散。（圖擷取自鳳梨 吳泓逸臉書限動）

鳳梨告訴網友家裡全破了，要緊急趕回家（圖擷取自鳳梨 吳泓逸臉書）鳳梨告訴網友家裡全破了，要緊急趕回家（圖擷取自鳳梨 吳泓逸臉書）

鳳梨無言以對，無奈留言指出「我看完了…應該是被異物砸到玻璃…全破…」、「不知道被什麼東西砸到玻璃，天災真的也不能說什麼，心很累罷了，希望大家都平安。」並在另則貼文中回覆網友「風大到我覺得房子在晃」，同樣久居南部的女藝人歐陽靖也忍不住說：「台南安平海邊現在真的是連走去陽台都無法的狀態，家裡門窗緊閉中！！海景第一排也是搖滾區第一排」，顯見丹娜絲颱風肆虐對南部造成極大傷害。

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