萬美玲控肖像被濫用 苦苓：看起來X自己要負責

國民黨立委萬美玲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大罷免最後衝刺，國民黨立委萬美玲2日表示，罷團擅自變造她形象照片製作不實文宣，在網路刊登轉傳企圖誤導民眾投票，已蒐證依法向檢警調機關提告。對此，罷團回應要讓大眾明瞭罷免對象為何，使用或繪製萬美玲肖像屬於必要手段，更怒批：「以似是而非理由提告罷團，無非想轉移被罷免恐懼。」

今（7）日上午8點左右，作家苦苓在臉書發文敬告萬美玲：「根據著作權法，公衆人物沒有肖像權。如果看起來很醜，那你自己要負責。」

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萬美玲服務處是在2日發聲明，指坊間流變造文宣使用她照片，內容寫道「我是桃園立委萬美玲，我推動中配加速入籍6變4，罷免我就是抵抗中國侵略」等語，另外也有用手繪肖像註記「同意罷免」等情，已涉及不法。

萬美玲表示，不實文宣嚴重侵犯她的肖像權，混淆視聽也涉及《公職人員選舉罷免法》「意圖使人被罷免而散布不實圖文影像、《刑法》妨害名譽等罪刑，此風不可長，為正視聽與維護個人、支持者權益，已委由律師蒐證提告，也保留民事求償權利，請有心人士立即停止相關侵權與違法行為，下架非法文宣與廣告。

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