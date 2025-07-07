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娛樂 最新消息

颱風天逛全聯耳朵懷孕！網友發現音樂變chill 原來是「他」改的

〔記者胡御柔／台北報導〕隨著丹娜絲颱風來襲，許多民眾紛紛前往賣場採購物資，特別是中南部地區風雨不斷，超市人潮更是明顯增加。不過你有發現嗎？現在走進全聯時，背景音樂悄悄變了原本熟悉的「福利熊主題曲」，竟變成抒情版！不少網友驚呼：「聽起來超舒服！」、「終於不是那首洗腦的版本了！」

福利熊主題曲變成抒情版。（翻攝YouTube）福利熊主題曲變成抒情版。（翻攝YouTube）

這個全新版本的「福利熊主題曲」其實是由網路音樂才子「綾小路Louis」改編。他以改編各種經典旋律走紅，曾用捷運音效創作音樂，加上他本身細膩的嗓音，讓網友們直呼：「這根本可以出專輯！」

網路音樂才子「綾小路Louis」。（翻攝IG）網路音樂才子「綾小路Louis」。（翻攝IG）

至於這次為什麼會改編全聯的主題曲？原來是因為有網友不相信他能改編這首耳熟能詳、風格強烈的「福利熊之歌」，於是他決定挑戰看看。沒想到他真的將原本洗腦節奏改編成帶有《La La Land》電影風格的Chill抒情版，整首歌瞬間變得優雅又療癒，徹底翻轉大眾印象。

這支改編影片曝光後，不僅引發網友瘋傳，也被全聯小編發現，官方大方採用，讓這首「神改編」版本正式在全台門市播放！

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