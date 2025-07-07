王浩宇嗆國民黨以前愛亂買 別抹黑政府

軍方人士日前指出，魚叉飛彈系統的模擬器丶美籍教官與技術指導均已到位多時，首批飛彈發射車及雷達車也已運抵台灣，首批魚叉飛彈彈體預計在年底前交貨抵台，首支「魚叉中隊」在今年年底前成軍亮相，是可以樂觀期待。（資料照，翻攝自波音官網）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台美關係受矚目，外媒今年3月曾指出，美國總統川普認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫購買更多美國軍武，彌補台美貿易失衡。行政院長卓榮泰強調，中華民國是主權獨立國家，基於自主國防提升整體戰力，未受到任何國家的要求，「如果有，那只是面對中國的威脅，我們必須強大自己。」

桃園市前議員、電視名嘴王浩宇6日開直播說，藍白總說政府都是買美國二手或者淘汰的爛武器，「請問前總統蔡英文任內採購的海馬斯、魚叉反艦飛彈、NASAMS、M1A2T、F-16V，哪一個是美國淘汰的？」

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王浩宇表示：「不要國民黨以前愛亂買，就抹黑現在的政府都買舊的好嗎？」

卓揆則說，中華民國是一個主權獨立的國家，基於國家國防、自主國防的需要，政府會從這個出發點來考量如何提升國軍整體戰鬥力，也會衡量國家健全的財政體質，適時地向世界各國購買、增添先進的各種武器裝備，增強自主國防力量。

卓揆指出，沒有受到任何國家的要求，如果有，那只是面對中國的威脅，台灣必須強大自己；而且和平有兩種，一種是我們夠強，一種是投降，我們選擇的是把中華民國變成更強的國家。

相關影片：〈影片取自王浩宇臉書，如遭移除敬請見諒〉

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