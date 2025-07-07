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娛樂 最新消息

《何以笙簫默》男星開餃子店 動作太慢被批直播致歉

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在愛情偶像劇《何以笙簫默》飾演「應暉」一角的中國男星譚凱，今年在家鄉青島開了一間手工餃子館，不少粉絲慕名而來，卻有客人等太久怒批出餐太慢、等候時間長。對此，譚凱也特地開直播致歉。

綜合媒以報導，譚凱的餃子館開在交通便利且人流量大的地方，開放式廚房設計讓顧客可以全程觀看餃子製作過程，從和面、調餡到包製、下鍋，每一個環節都清晰可見。

不料可能很多觀眾慕名而來，店內座無虛席，門外也排起長龍，但隨著客流量激增，問題也逐漸浮現，不少顧客批評「出餐慢」、「等候時間長」，甚至有網友說：「等了40分鐘才吃到餃子。」

面對爭議，譚凱3日開直播致歉：「我也是第一次做餐飲，請大家給我一些時間。」解釋餃子全部由阿姨們手工現包，目前只有幾名熟練員工，新員工還在培訓中。譚凱無奈表示，試營業階段堂食已應接不暇，根本不敢外賣。

譚凱1972年1月生於山東省青島，畢業於中國中央戲劇學院舞美系舞台設計專業，長相帥氣的他，30多歲時轉行踏入演藝圈，代表作有《邊城》、《何以笙簫默》、《我的真朋友》等劇。

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