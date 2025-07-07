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娛樂 最新消息

（影音）尹到怡沉寂2周又爆哭 首回應阿家生蠔

尹到怡日前在澎湖海鮮餐廳引發爭議，事件過了2周，6日她再次上傳新片。（翻攝自Youtube）尹到怡日前在澎湖海鮮餐廳引發爭議，事件過了2周，6日她再次上傳新片。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓網紅尹到怡日前在澎湖海鮮餐廳「阿家生蠔」用餐，被老闆一頓碎念，甚至直接收走未吃完餐點引發熱議，事後老闆稱尹到怡無事先告知就開始拍攝，感覺不受尊重，才發生風波。

事件過了2周，尹到怡6日再度上傳新片，除提及在台中大哭一場，同時也正式回應澎湖爭議；在新片留言區，尹到怡回應如下：

大家謝謝你們關心，也謝謝願意等待新影片朋友們！不管是鼓勵留言，還是批評留言，我都有仔細看也都虛心接受；在休息的這兩週裡，我幾乎沒有上網，原本只是想分享最真實的海外生活，但後來發現自己的行為其實可能影響到很多人，心裡覺得又害怕又抱歉。」

尹到怡強調：「我的台灣生活當中，無論是行為還是態度，都完全沒有任何惡意。雖然對台灣人來說，我是一個外國人，但我從小就很喜歡台灣，兩年前開始在台灣生活後，更加深我對這片土地感情，也希望能長久定居在這裡；我也很清楚台灣有很多很好的人，還有很多值得欣賞的優點，從來沒有後悔過選擇在台灣生活。」

這次事件，尹到怡也意識到：「當我誠實地分享心得，或是表達自己的感受時，可能會在一些我意想不到的地方造成別人的困擾或傷害。關於大家給我的各種建議，我都會持續謹慎地傾聽並且接受。接下來，在分享日常生活的方式上，我會更小心，也希望能帶給大家正面的影響，製作出更有意義的影片。 雖然我不是什麼大明星，也沒有很大的影響力，但既然大家願意關注我，我就會更加努力，成為一個可以把溫暖傳遞給台灣社會的人。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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