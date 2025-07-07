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13年騙一次？黃明志喊被末日預言騙三次：家裡屯一堆米

黃明志無奈表示已被世界末日預言騙三次。（資料照；記者潘少棠攝）黃明志無奈表示已被世界末日預言騙三次。（資料照；記者潘少棠攝）

〔記者胡御柔／台北報導〕日本漫畫家龍樹諒曾在其作品《我所看見的未來》中預言，2025年7月5日凌晨4時18分將發生毀滅性大地震，甚至可能導致世界末日，掀起廣泛關注。當天大量網友湧入日本地震監測的YouTube直播間緊盯狀況，所幸預言並未成真。但對此，歌手黃明志無奈發文，自嘲已經「第三次被騙」，引起熱烈共鳴與網友瘋狂留言。

黃明志在社群平台發文寫道：「1999年被騙一次，2012年被騙一次，現在2025年又被騙了一次……害林北家裡屯了一堆米。」貼文引來不少網友留言安慰，也有人幽默回應「家裡屯一堆排骨雞麵」、「1999年的米，米蟲已經傳承到十幾代了」

更有眼尖網友發現這三次「末日預言」之間似乎存在某種規律，1999年「恐怖大王」預言、2012年馬雅末日說、再到2025年的龍樹諒大災難預言，剛好每次都相隔13年。因此有人笑稱：「13年騙一次，那下一次應該就是2038年了吧！」

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