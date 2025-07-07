《F1電影》北美票房正式破億！全球飆破2.93億 登頂蘋果最賣院線電影

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》持續在全球熱賣，上週末（7月4至6日）於北美適逢美國國慶連假，以2610萬美金（約台幣7.54億元）位居週末暨連假票房第2名，北美累積票房也正式破億，達到1.09億美金（約台幣31.51億元）。

《F1電影》是Apple（蘋果）投資了近2.5億美金（約台幣72.27億元）拍攝的超級鉅作（官方稱2億美金，但有外媒報導成本接近3億美金），並由華納兄弟負責院線發行，Apple需支付分潤與代發費用。

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布萊德彼特主演新片《F1電影》持續在全球熱賣，北美及台灣票房雙雙破億。（華納兄弟提供）

目前該片全球票房高達2.93億美金（約台幣84.7億元），上映10天就超越雷利史考特2023年執導的《拿破崙》（2.21億美金），已成為Apple票房最高的院線電影。（Apple目前有在戲院上映作品僅5部，包括《拿破崙》、《花月殺手》、《機密特務：阿蓋爾》、《飛月情海》以及《F1電影》）

《F1電影》持續在台上映中，票房已於上週三（2日）飆破台幣1億大關，粗估全台票房已破台幣1.6億元，不過受到颱風影響，昨起就有不少縣市停班停課甚至受風災影響，詳細票房待今天下午揭曉。

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