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娛樂 電影

大黑佛母也加入？《咒》導演柯孟融親邀小島秀夫：來客串恐怖片

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣鬼片《咒》深受影迷歡迎，連日本知名遊戲製作人小島秀夫都看過，更邀請《咒》的導演柯孟融成為《死亡擱淺2：冥灘之上》（Death Stranding 2: On The Beach）中的角色，台日合作成為話題。

小島秀夫（左起）、柯孟融、新川洋司一起為《死亡擱淺2》宣傳。（翻攝自Threads）小島秀夫（左起）、柯孟融、新川洋司一起為《死亡擱淺2》宣傳。（翻攝自Threads）

小島秀夫、新川洋司這幾天來台宣傳《死亡擱淺2：冥灘之上》，掀起遊戲迷熱議，他們昨天（6日）出席見面會與玩家近距離接觸，而柯孟融也打扮成遊戲當中以他為原型的NPC「幽靈獵人」驚喜現身，與小島秀夫相見歡。小島秀夫分享，其實台灣恐怖片在日本知名度不錯，當時他在看《咒》時，其中一個要進到隧道中找佛母的片段，讓他覺得真的太可怕了，每次看到那邊就會關掉，展現難得膽小的一面。

因前往工作室意外進行建模掃描，而成為「靈異獵人」的柯孟融，事後在Threads上向小島秀夫喊話：「希望下次換小島秀夫先生來客串我的恐怖片啊！」並笑說希望有朝一日遊戲中可以出現大黑佛母。而小島秀夫除了感謝大家的幫忙之外，也強調一定還會再回來台灣。

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