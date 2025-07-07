玉兔花博廁所驚魂！門鎖失效遭男子闖入嚇壞

玉兔花博上廁所遇陌生男闖入 。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「玉兔」鄭如吟從《我愛黑澀會》出道，2022年嫁給交往7年的導演Howard，同年迎接第一個寶寶，近來又開心宣布懷上第二胎，準備晉升為二寶媽。她近日外出時，在如廁過程中遇到驚魂插曲，讓她忍不住發文提醒大眾提高警覺。

玉兔透露，某天和家人外出時，到花博上廁所，明明已經把門鎖好，卻突然被陌生男子打開，當下她完全來不及反應，回想起來仍覺得心驚，「想說我進來時，很確定有把門上鎖，怎麼會被打開？」讓她不解又後怕。

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玉兔實測門鎖輕易就搖開。（翻攝自臉書）

事後，玉兔特地研究廁所的門鎖設計，發現裡頭機關非常脆弱，她指出，「只要輕輕的左右搖擺，門就開了，有鎖跟沒鎖意思是一樣的」，直言這種情況相當危險，尤其若在夜間被有心人盯上，「完全不敢想像會發生什麼事」。

這次的經驗讓玉兔深感恐懼，也特別呼籲粉絲與大眾，不只是到花博，日後外出上廁所時，「真的要注意門鎖是否真的有發揮到作用」。

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