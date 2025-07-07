（獨家專訪）窪田正孝盼進軍台灣！愛妻水川麻美《零日攻擊》翻譯意外牽起緣分

窪田正孝脫離大型經紀公司，改自立門戶，更加自由。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕窪田正孝在今年3月離開長達19年的經紀公司「星塵傳播」，自立門戶重新出發，責任雖然變重，但做自己想做事情的空間也越來越大。

他發現原來過去被保護得很好，經紀人什麼都幫他安排好，現在得親力親為，連住哪間飯店、吃什麼都得自己決定，但他不覺得麻煩，做這些小事也讓他感到很幸福，「可以直接跟人做溝通，變成工作跟私生活的界線越來越模糊，像是現在在採訪也很自然，如果演戲也能像現在一樣自然，那我應該可以拿日本奧斯卡了。」

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對於未來，窪田正孝放眼世界，像是此次受邀到台北電影節宣傳電影《惡夏》，他很高興非常喜歡的台灣能夠提出邀約，而自己也有機會將日本文化傳達到全世界。太太水川麻美早他一步接到台灣的正式邀約，在去年來台拍攝台劇《零日攻擊》，意外牽起夫妻倆與台灣的緣份。

窪田正孝目標指向全世界，盼也能接拍台灣作品。（記者王文麟攝）

水川麻美去年在台灣北高跑透透，對於第一次到日本以外的國家拍戲，是非常大的挑戰，「台詞都是中文，如何在不熟悉的語言表現出演技，對我來說是探索。」水川麻美坦言，由於語言不通，一開始有些不安，沒想到演員之間竟能透過演技溝通，即使是語言不同，用眼神做交流，透過演技兩人也可以了解彼此。」

水川麻美來台拍攝《零日攻擊》，丈夫窪田正孝也放手讓她去做。（資料照，記者陳奕全攝）

窪田正孝表示，夫妻倆對進軍國際都有相同的想法，像這次隨行的口譯小雷，就是水川麻美介紹的，因為去年水川麻美來台拍戲一個月，小雷都在她身旁擔任口譯；也因為妻子來台灣拍攝的關係，他第一次來到台灣，有了喜歡的餐廳、景點，激起了二訪台灣的渴望，「像是這樣人與人之間的連結，如果有這樣的緣分、機會能夠演出台灣的作品，真的是一件很棒的事情，都去試試看，看能夠迸出什麼樣的火花，讓演技上更有趣。」由窪田正孝演出的《惡夏》在8月15日上映。

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