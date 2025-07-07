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（獨家專訪）窪田正孝太入戲搞不清悲喜！演20年追尋「永遠看不到的答案」

〔記者廖俐惠／專訪〕從漫改劇御用演員到日本奧斯卡獎得主，窪田正孝出道將近20年，從陽光到陰鬱、正義到罪惡，在每一部作品中都展現完全不同的樣貌。他近期接受本報專訪，透露20年來對表演的熱情依舊，想告訴20多歲時的自己，「放輕鬆去享受吧，視野會更開闊。」

窪田正孝感嘆演員沒有正解，永遠都在追尋看不到的答案。（記者王文麟攝）窪田正孝感嘆演員沒有正解，永遠都在追尋看不到的答案。（記者王文麟攝）

窪田正孝在2006年出道，明年將屆滿20年，他笑說喜歡演員這份工作的心情沒有改變，倒是因為隨著年齡增長，生活重心從年輕時全心投入工作，到現在知道如何調配時間，豐富自己的私生活，將日常體驗反映到演技當中。他喜歡慢跑，來台期間也起了個大早，在台北街頭跑步的同時還能順便看看風景，讓他直呼是「一石二鳥」；他也因為演出《最後一擊》、《那個男人》等電影，熱衷拳擊運動4年，雖然很想要參加比賽，不過現階段還是以體力訓練為主。

窪田正孝接受本報專訪，並在中山堂拍攝美照。（記者王文麟攝）窪田正孝接受本報專訪，並在中山堂拍攝美照。（記者王文麟攝）

20年來，窪田正孝堪稱「全勤演員」，幾乎沒有工作空窗期，從過去的漫改劇《死亡筆記本》、《東京喰種》，到幫助他奪下日本奧斯卡最佳男配角的電影《那個男人》，儘管已經是「主角級」的演員，但不管是關鍵的綠葉，還是畫龍點睛的客串，什麼類型的角色他都接。他不諱言，自己在演出時會投入所有的感情，卻因此常常感覺到累，「有時候回到自己內心的時候，某個瞬間會搞不清楚開心還是悲傷。」

窪田正孝並不是「ON/OFF」特別壁壘分明的人，只要一打開演技模式，就很難關上，「拍攝時都很嚴格，沒有休息的時候，一個禮拜休息一天，不可能把角色抽離出來。」不過他認為這並不是壓力，反而是一種好的刺激，但難免把情緒帶回家中，「身體還是很累，比較沒辦法去控制，可能在沒有意識之下（帶回家）吧。」

窪田正孝在《那個男人》中，正是飾演神秘的「那個男人」，精彩演出讓他獲得日本奧斯卡最佳男配角肯定。（翻攝自X）窪田正孝在《那個男人》中，正是飾演神秘的「那個男人」，精彩演出讓他獲得日本奧斯卡最佳男配角肯定。（翻攝自X）

他在新片《惡夏》中飾演的反派金本，是一個帶著神祕氣息、卻自認為實現正義的人物。窪田正孝形容，金本就像希斯萊傑詮釋的「小丑」般，瘋狂且深具個人信念，對男主角北村匠海造成強烈影響。窪田正孝雖然此次只是配角，不過他並沒有非演主角不可的執念，綠葉也能表現得很出彩，「每一個角色都有各自的價值。」

年輕時的窪田正孝敢衝敢拚，「那時我覺得工作越多是好事，代表我成功了，我有這麼多的媒體露出。20年後的現在我觀念有些改變，不是說量多就是好的，我想要演出自己想演的角色，想與好的作品、好的創作者相遇，質大於量更重要。」

他現在希望演出的作品是「上映之後自己也想去看的片」，不諱言過去很難有100%滿意的片，他要求甚高，儘管在《惡夏》中的演出讓人看得目不轉睛，窪田正孝卻覺得自己能夠更好，「我在那個演出的時間點當下，覺得展現出最好的一面，但回到家放假重新來看時，覺得可以用不同方式去詮釋，怎麼進行不同的溝通，或許整部片呈現出的樣貌會不一樣。」

窪田正孝眼神中帶給人不寒而慄的感覺，是他獨有的魅力，圖為《惡夏》金本劇照。（政駒實業提供）窪田正孝眼神中帶給人不寒而慄的感覺，是他獨有的魅力，圖為《惡夏》金本劇照。（政駒實業提供）

在演藝生涯中最滿意的作品，窪田正孝選擇了2010年由三池崇史執導的《13人刺客：殊死血戰》，當年他才22歲，能與役所廣司、古田新太等實力派同場飆戲，窪田正孝印象深刻：「我是最小的刺客，那時候能跟12位前輩一起來演出，而且這部戲有武打，我真的是盡了全力，每一次的動作戲都全力去嘗試，受了滿多傷，膝蓋啊、身體。」他秀出手指上的傷疤，正是當時意外受傷，導致手指上的皮掀起來，他突然有感而發：「對我來說這是個很懷念的傷口。」

三池崇史是窪田正孝般恩師、伯樂般的存在，他曾經說過「10年後再來看窪田的表演，就能證明自己的選擇沒有錯」。如今20年過去，窪田正孝儼然成為演藝圈的中流砥柱，他謙虛的說：「以三池導演的角度，我可能還是沒有達到他的（理想）吧，我對自己也沒有滿意，但我覺得沒有正確解答，人就是這樣，邊做邊尋找答案，有苦有樂，遇到挫折有辛苦又有幸福，人就是有起起伏伏，這個答案就是不停在追尋，去尋找永遠看不到的答案，也是很有趣的事情。」

窪田正孝近年選擇調整腳步，在工作與私生活中取得平衡。（記者王文麟攝）窪田正孝近年選擇調整腳步，在工作與私生活中取得平衡。（記者王文麟攝）

窪田正孝太過入戲，曾搞不清悲或喜。（記者王文麟攝）窪田正孝太過入戲，曾搞不清悲或喜。（記者王文麟攝）

如果有幸繼續持續演員生涯，窪田正孝希望能夠再次與三池崇史導演合作，「我會為了這件事情做努力，如果有機會再次與導演合作的話，我想那會是我的新的轉折點。」

窪田正孝演出的電影《惡夏》將在8月15日上映。

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