晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天台下臥虎藏龍 阿信捕捉台大學霸「奧斯卡導演」

阿信覺得颱風也吹不走歌迷的熱情。（翻攝自臉書）阿信覺得颱風也吹不走歌迷的熱情。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天趕在颱風侵襲北部前，昨（6日）晚順利在大巨蛋完成第六場「回到那一天」演唱會，繼日前在台下發現金曲歌王蕭煌奇，並請他開口唱《你是我的眼》驚豔全場之後，昨晚阿信又在台下找到另一位歌手韋禮安，還把他拱上台合唱《志明與春嬌》，以及韋禮安深受歡迎的歌曲《如果可以》。

阿信在觀眾席捕捉到韋禮安。（翻攝自臉書）阿信在觀眾席捕捉到韋禮安。（翻攝自臉書）

這幾天五月天開唱期間，先是有傳說中預言的災難日，後來又有颱風，這也讓阿信感觸特別多，他發文談到：「颱風吹不走你們的熱情，大巨蛋來到第6/8天，我們躲過了世界末日，又遭遇了初夏盛颱，能夠和你們一起出生入死，這是最精彩的時代！」另外阿信和相信音樂的社群發文也提到：「謝謝韋禮安，一起回到《志明與春嬌》那一天，證明彼此的青春依然安好。」

韋禮安（右三）被拱上台和五月天合唱《志明與春嬌》。（翻攝自臉書）韋禮安（右三）被拱上台和五月天合唱《志明與春嬌》。（翻攝自臉書）

阿信（右）揪韋禮安合唱。（翻攝自IG）阿信（右）揪韋禮安合唱。（翻攝自IG）

昨晚阿信找到觀眾席的韋禮安時，除了問出他是台大畢業，阿信又開玩笑玩「偽李安」梗，亂扯韋禮安拍過好萊塢《臥虎藏龍》，其實那是李安導演的作品，阿信拱韋禮安唱歌，他大方問歌迷想聽什麼，很多人都高喊《如果可以》，韋禮安也先在台下直接唱這首歌，之後上台和五月天合唱《志明與春嬌》，也再次合唱《如果可以》，讓全場歌迷又賺到了好聽歌曲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中