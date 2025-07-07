五月天台下臥虎藏龍 阿信捕捉台大學霸「奧斯卡導演」

阿信覺得颱風也吹不走歌迷的熱情。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天趕在颱風侵襲北部前，昨（6日）晚順利在大巨蛋完成第六場「回到那一天」演唱會，繼日前在台下發現金曲歌王蕭煌奇，並請他開口唱《你是我的眼》驚豔全場之後，昨晚阿信又在台下找到另一位歌手韋禮安，還把他拱上台合唱《志明與春嬌》，以及韋禮安深受歡迎的歌曲《如果可以》。

阿信在觀眾席捕捉到韋禮安。（翻攝自臉書）

這幾天五月天開唱期間，先是有傳說中預言的災難日，後來又有颱風，這也讓阿信感觸特別多，他發文談到：「颱風吹不走你們的熱情，大巨蛋來到第6/8天，我們躲過了世界末日，又遭遇了初夏盛颱，能夠和你們一起出生入死，這是最精彩的時代！」另外阿信和相信音樂的社群發文也提到：「謝謝韋禮安，一起回到《志明與春嬌》那一天，證明彼此的青春依然安好。」

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韋禮安（右三）被拱上台和五月天合唱《志明與春嬌》。（翻攝自臉書）

阿信（右）揪韋禮安合唱。（翻攝自IG）

昨晚阿信找到觀眾席的韋禮安時，除了問出他是台大畢業，阿信又開玩笑玩「偽李安」梗，亂扯韋禮安拍過好萊塢《臥虎藏龍》，其實那是李安導演的作品，阿信拱韋禮安唱歌，他大方問歌迷想聽什麼，很多人都高喊《如果可以》，韋禮安也先在台下直接唱這首歌，之後上台和五月天合唱《志明與春嬌》，也再次合唱《如果可以》，讓全場歌迷又賺到了好聽歌曲。

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