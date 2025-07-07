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娛樂 電視

63歲哈林脫了！庾澄慶曬泳池7連拍 手臂線條被讚「不老男神」

〔記者侯家瑜／台北報導〕63歲「哈林」庾澄慶近日罕見大方曬身材，難得在社群平台上「脫了」！他人在峇里島知名Villa度假，於臉書發文寫下：「庾兒到處游！各種泳池任選！」並一口氣曬出7張泳池照，引發網友熱烈迴響。

庾澄慶大方曬身材。（翻攝自臉書）庾澄慶大方曬身材。（翻攝自臉書）

照片中可見庾澄慶皮膚白皙、狀態極佳，笑容燦爛，露出手臂肌肉線條，展現愛運動的好體態。難得脫去上衣秀出身材，不少粉絲大讚他：「暑氣全消！」、「庾兒泳池無所不在！」、「不老男神」、「身材不錯喔！有在保養喔！」

事實上，庾澄慶近年積極運動，曾組成「哈林小隊」帶領卜學亮、彭小刀、柯有倫等人完成1200公里單車環島，展現驚人毅力。該節目還為他奪下去年金鐘益智及實境節目主持人獎，他也透露第二季目前仍在籌備，有望前進法國、義大利等地續戰。

除了持續挑戰極限運動，哈林近期也暌違11年回歸棚內主持，接下公視《哈！真相大白了》，與事實查核中心合作，帶領觀眾破解現代網路資訊真假難辨的迷思。

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