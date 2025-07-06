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《好運來》錦雯 曾子益 宮美樂臭臉瘋跳「大展鴻圖」

八點檔《好運來》演員（左起）宮美樂、曾子益、錦雯大跳《大展鴻圖》。（翻攝自TikTok）八點檔《好運來》演員（左起）宮美樂、曾子益、錦雯大跳《大展鴻圖》。（翻攝自TikTok）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期包含TikTok（抖音國際版）、抖音、小紅書、IG、FB都瘋狂出現的洗腦神曲《大展鴻圖》，這首歌是由中國廣東饒舌歌手「攬佬SKAI ISYOURGOD」自稱該曲為紀念港劇《帝女花》首演68年，追隨任劍輝、白雪仙（任白）二位越劇名家腳步，特別融入《八方來財》做出《大展鴻圖》一曲。台灣八點檔《好運來》演員錦雯、曾子益、宮美樂也跟上風潮，在社群媒體發布三人大跳《大展鴻圖》的影片。

歌曲一開始就看到曾子益的大頭。（翻攝自TikTok）歌曲一開始就看到曾子益的大頭。（翻攝自TikTok）

影片一開始曾子益緊皺眉頭靠近鏡頭，之後三人便隨曲調跳起舞來，沒想到三人竟是隱藏版的「舞林高手」，跳得有模有樣，尤其是宮美樂更是靈活自如，彷若天生舞后，加上三人從頭到尾都臭著一張臉，毫無笑容，畫面煞是有趣。

（左起）宮美樂、曾子益、錦雯從頭到尾都沒有露出笑容。（翻攝自TikTok）（左起）宮美樂、曾子益、錦雯從頭到尾都沒有露出笑容。（翻攝自TikTok）

不過，先前兒童台曾經PO過大哥哥、大姐姐與鍾欣凌、郭彥均跳《大展鴻圖》，引起許多家長不滿，成為一時話題。

（左起）宮美樂、曾子益、錦雯舞技不錯。（翻攝自TikTok）（左起）宮美樂、曾子益、錦雯舞技不錯。（翻攝自TikTok）

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