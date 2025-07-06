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竹北吊車大王很會釣女人從沒釣過蝦？ 驚透近況

63歲竹北「吊車大王」胡漢龔有4位妻子及14名子女。（翻攝自臉書）63歲竹北「吊車大王」胡漢龔有4位妻子及14名子女。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕63歲竹北「吊車大王」胡漢龔有4位妻子及14名子女，可說家族龐大。年收入高達30億元的他，今（6）在社群平台透露自己從沒釣過蝦，而且還透露自己將獻出「釣蝦初體驗」，讓人感覺有趣。

胡漢龔一家人住在要價5億元的8層樓豪宅，財力、魅力都相當雄厚，一身東北大花裝更是他的招牌標誌。他今天在社群發文說：「超扯、超扯、超扯，今天參加第二屆MLS釣蝦國際邀請賽，現場超熱鬧、超多人的啦～感謝主辦方贈送我一套客製化獨一無二的東北大花槍箱，真的好美好漂亮哦！」這才透露了他不會釣蝦的秘密。

胡漢龔今日首次體驗釣蝦。（翻攝自臉書）胡漢龔今日首次體驗釣蝦。（翻攝自臉書）

第一次釣蝦的體驗顯然讓他覺得非常有趣，他表示：「今年團體賽獎金30萬、個人賽獎金12萬通通都被抱回家了，我也要努力來學釣蝦，明年要來去得冠軍嘍！」

胡漢龔發下豪語明年要奪下釣蝦冠軍。（翻攝自臉書）胡漢龔發下豪語明年要奪下釣蝦冠軍。（翻攝自臉書）

胡漢龑名下的啟德機械起重工程公司在機械運輸界位列亞洲前3名，日前開箱啟德在新竹寶山的新總部，自豪表示，自己買4萬8千坪土地，總開發2萬5千坪，新總部是全球業界最頂的，他接著指出女兒、兒子的辦公室，以及員工的2個部門都分開來，光是室內就630多坪，非常大，新大樓再過1個月就完工。

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